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ليفاندوفسكي يعلّق على خسارة برشلونة أمام البايرن

منذ ساعة واحدة
ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي

موقع kooora
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اعتبر “روبرت ليفاندوفسكي”، مهاجم برشلونة، أنّ فريقه استفاد من الهزيمة التي تلقاها على يد بايرن ميونخ (0-2) في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومُني الفريق الكتالوني بخسارته الأولى هذا الموسم بملعب أليانز أرينا، رغم ظهوره بمستوى جيد، خاصة في الشوط الأول، الذي شهد إهداره لفرص عديدة.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الكتالونية، قال ليفاندوفسكي: “مباراتنا ضد بايرن كانت درسا لنا، لأننا قبلها لم نتوقع أن نفرض فيها أسلوبنا ونخلق الكثير من الفرص، والآن علمنا مدى قدرتنا”.

وأكمل: “المباراة أظهرت أننا قادرون على خلق الفرص في المباريات الكبرى، وهذا لا ينفي ارتكابنا لأخطاء، لكن للأمانة نحن نستحق الفوز على بايرن، أو على الأقل التعادل”.

يُذكر أن صاحب الـ34 عاما رحل عن بايرن ميونخ الصيف الماضي، ليبدأ رحلة جديدة مع البارسا.

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