ليفاندوفسكي يعود إلى ميونخ

عاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني الجديد لمدينة ميونخ الألمانية في رحلة غير متوقعة عقب انتهاء معسكر فريقه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ليفاندوفسكي فشل في تسجيل أي هدف مع برشلونة خلال 3 مشاركات ودية ضد ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ونيويورك ريد بولز الأمريكي رغم تسجيل البارسا 5 أهداف في المباريات الثلاث وتحقيق انتصارين وتعادل، ليسجل انطلاقة خافتة على عكس المتوقع مع الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها أن ليفاندوفسكي تخلف عن طائرة برشلونة المتجهة إلى إسبانيا عقب نهاية معسكر الولايات المتحدة الأمريكية واستقل طائرة خاصة إلى مدينة ميونخ.

وأوضح التقرير الإسباني أن ليفاندوفسكي سافر لميونخ في رحلة تستمر لبضعة أيام، لجمع بعض المتعلقات الشخصية من المدينة الألمانية قبل الاستقرار في برشلونة.

وكان ليفاندوفسكي ترك بايرن ميونخ بعد 8 سنوات قضاها في مدينة الجنوب الألماني، حيث حدث انتقاله إلى برشلونة بشكل سريع مما منعه من جمع كل متعلقاته الشخصية بشكل كامل قبل الانتقال لكامب نو.

وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، منح لاعبي فريقه 4 أيام إجازة عقب الجولة الأمريكية، حيث يعود البارسا للتدريبات يوم الأربعاء المقبل.

ويلتقي برشلونة يوم الأحد المقبل مع فريق بوماس أونام المكسيكي في كأس خوان جامبر، قبل أن يبدأ موسمه رسمياً ضد رايو فاليكانو يوم 13 أغسطس/ آب الحالي في الدوري الإسباني.