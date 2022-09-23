ليفاندوفسكي يكشف اسم أصعب منافسيه

ذكر “روبرت ليفاندوفسكي”، مهاجم برشلونة، اسمًا مفاجئًا عند سؤاله عن أصعب لاعب تقابل ضده خلال مسيرته.

وأمضى صاحب الـ 34 عاما، معظم مسيرته في ملاعب البوندسليغا بقميصي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ بين عامي 2010 و2022 قبل رحيله صوب البارسا.

وخلال مقابلة مع مجلة “كفارتالنيك سبورتوفي”، اختار ليفاندوفسكي، المدافع البيروفي “كارلوس زامبرانو”، كأصعب لاعب تقابل ضده حتى الآن.

اللاعب البولندي تواجد في البوندسليغا منذ 2008 حتى 2016، حيث لعب في ألمانيا لأندية شالكه وسانت باولي وآينتراخت فرانكفورت.

وقال المهاجم عن زامبرانو: “كل ما كان يريده هو كسر ساقيّ، حتى أنه لم يكن ينظر للكرة”.

وأضاف: “ما كان يزعجني هو عدم التفات الحكام لذلك، المدافعون مسموح لهم القيام بمثل هذه الأمور أكثر من المهاجمين، وهذا ليس بالصراع العادل”.

رغم ذلك، كشف ليفا عن عدم إحباطه من المخالفات المرتكبة ضده، قائلا “إنها تساعدني في أغلب الأحيان على الاستيقاظ والتركيز أكثر للتفوق على خصومي”، مشيرًا الى أنه “في بعض الأحيان أشعر بالضيق عندما لا أجد أي لاعب يوجه ضربة لي أثناء المباراة، فهذه الأشياء تمنحني الطاقة”.

وعلى مدار مسيرته، خاض ليفاندوفسكي 5 مواجهات ضد زامبرانو، لم ينجح خلالها المهاجم البولندي في هزّ الشباك، مما يكشف عن مدى تأثير المدافع البيروفي على أرقام لاعب البارسا الحالي.