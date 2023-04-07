ليفربول يتربص بأرسنال ومعارك محتدمة لتفادي الهبوط

يواجه أرسنال اختباراً قوياً لأوراق اعتماده بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عندما يحلّ ضيفاً على ليفربول الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين التي تحتدم فيها أيضاً معركة تفادي الهبوط.

في المقابل، سيسعى مانشستر يونايتد ونيوكاسل إلى تعزيز مركزيهما ضمن رباعي المقدمة، فيما سيكون تشيلسي على موعد مع فرانك لامبارد في أول مباراة له عائداً لتصريف أعمال النادي حتى نهاية الموسم، أمام ولفرهامبتون.

ليفربول يتربص بأرسنال

يتوجّه فريق “المدفعجية” إلى ملعب “أنفيلد” الأحد سعياً لتحقيق فوزه الثامن على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ بات قاب قوسين من الظفر بلقب الـ”برميرليغ” للمرة الأولى منذ 19 عاماً.

على الورق، لا تبدو المباراة ضد ليفربول المتعثر مهمة صعبة جداً، لكن فريق الألماني يورغن كلوب سيكون صعب المراس على أرضه أكثر منه خارجها، إذ فاز بتسع من مبارياته الـ13 في الدوري على ملعب “أنفيلد” هذا الموسم.

ورأى كلوب إيجابيات في التعادل السلبي أمام تشيلسي في منتصف الأسبوع بعد ثلاث هزائم متتالية في كل المسابقات، وأشاد بسلوك لاعبيه.

قال الألماني: “الآن دعونا نواصل العمل. أنفيلد ينتظرنا ونريد أن نلعب. لدينا عشر مباريات أخرى لنلعبها والمباراة التالية هي ضد أرسنال”.

وأمام أرسنال الذي لم يفز على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الدوري منذ العام 2012، سلسلة صعبة من المواجهات في نيسان (أبريل)، إذ سيلعب خلال الشهر الحالي ضد مانشستر سيتي وتشيلسي.

لكن في حال الفوز على ليفربول، فحتى سيتي الذي يدافع عن لقبه ويتخلف بفارق ثماني نقاط عن أرسنال مع مباراة مؤجلة، سيبدأ في فقدان الثقة بقدرته على اللحاق بمنافسه.