ليفربول على وشك توجيه ضربة قوية لريال مدريد

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي على وشك توجيه ضربة لخطط بعض عمالقة أوروبا في سوق الانتقالات بعدما اقترب من حسم صفقة جديدة.

ودخل الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني، دائرة اهتمام ليفربول طوال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أن ليفربول بصدد التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي القادم.

وأفادت بأن النادي توصل لاتفاق شفهي مع صاحب الـ19 عاما، للانتقال إلى صفوفه في يناير المقبل دون أن يحصل بعد على موافقة دورتموند.

ويشترط أسود الفيستيفال الحصول على مقابل مادي ضخم، يفوق الـ100 مليون جنيه إسترليني، نظير التخلي عن اللاعب الشاب.

وسيتحتم على ليفربول التفاوض مع مسؤولي دورتموند، لتخفيض مطالبهم من أجل التحرك نحو بيلينجهام في الشتاء.

وحال نجح ليفربول في حسم الصفقة، فإنه سيتفوق بذلك على عدد من كبار البريميرليج، أمثال تشيلسي ومانشستر يونايتد، اللذين وضعا اللاعب ضمن خططهما في الميركاتو.

كما كشفت تقارير صحفية مؤخرا عن عزم ريال مدريد الإسباني على التحرك نحو نجم دورتموند في صيف 2023، لجلبه إلى ملعب سانتياجو برنابيو.