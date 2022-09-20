ليفربول متمسّك بلاعب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول لم يفقد الأمل في التعاقد مع لاعب ريال مدريد “فيدي فالفيردي”.

وذكرت صحيفة “أس”، أنّ ليفربول يخطّط للتقدم بعرض جديد لنجم ريال مدريد، بعدما رُفض عرض تقدم به في السابق بقيمة 85 مليون إسترليني.

ويقدّم فالفيردي مستويات مثيرة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم، ورفع رصيده من الأهداف إلى 5 هذا الموسم، عندما هزّ شباك أتلتيكو مدريد (2-1) أول أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويشعر فالفيردي بالراحة في خط الوسط أو مركز الظهير، لكنّه يشغل حاليا مركز الجناح الأيمن في خطة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضافت “أس”: “مدرّب ليفربول “يورغن كلوب” من أشد المعجبين بتعدد قدرات فالفيردي، ما دفع الريدز لجس نبض ريال مدريد بمزايدة ضخمة أواخر فترة الانتقالات الماضية”.

كما أشارت الى أنّ “مسؤولي النادي الملكي وجدوا أن التحرك في الساعة الأخيرة من نافذة الانتقالات لضم أحد نجوم الفريق يعد أمرًا مهينا”.