ليفربول يتعادل في أولي مبارياته بالدوري الإنجليزي

أدرك ليفربول التعادل بصعوبة 2-2 مع فولهام صاحب الأرض بعد تعاون مثمر بين محمد صلاح والبديل داروين نونيز في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبدأ أصحاب الأرض التهديف في الدقيقة 32 عندما تقدموا جهة اليمين وقابل المتألق ألكسندر ميتروفيتش عرضية كيني تيت ووضع الكرة برأسه بعد التفوق في صراع الهواء على ترينت ألكسندر-أرنولد.

واقترب لويس دياز من إدراك التعادل بعد دقائق قليلة، لكنه سدد كرة قوية بجوار المرمى، ثم أطلق تسديدة في القائم، وسط معاناة من وصيف بطل الموسم الماضي في أول 45 دقيقة.

واقترب فولهام من مضاعفة التقدم في الدقيقة 57 حيث وصلت الكرة في الجانب الأيمن إلى نيسكينز كيبانو وأطلق تسديدة قوية مرت من الحارس أليسون وارتدت من القائم.

وواجه ليفربول صعوبة في التصدي للياقة لاعبي فولهام البدنية العالية لكن الوضع تغير في الشوط الثاني بعد مشاركة نونيز الذي أظهر لماذا دفع ليفربول 75 مليون يورو (76.36 مليون دولار) لضمه من بنفيكا خلال الصيف الجاري.

ونجح نونيز في إدراك التعادل بطريقة رائعة بكعب القدم بعد مرور ساعة من عمر اللقاء بعد تمريرة من زميله صلاح.

ورغم أنه لم يهدد مرمى الضيوف تقريبا في الشوط الثاني نجح فولهام في التقدم مجددا عندما تعرض ميتروفيتش لعرقلة في منطقة جزاء ليفربول عن طريق فيرجيل فان دايك.

ونفذ ميتروفيتش، الذي أحرز 43 هدفا في 44 مباراة بدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، ركلة الجزاء بنجاح، ليتقدم 2-1 لصاحب الأرض.

ومرة أخرى تعادل ليفربول بهدف حمل توقيع صلاح الذي سدد من مدى قريب بعد تمريرة نونيز. وأوشك جوردان هندرسون على إحراز هدف الفوز للضيوف في الثواني الأخيرة لكن كرته ارتدت من العارضة.

وقال ماركو سيلفا مدرب فولهام لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية “لقد أظهرنا تنظيما رائعا من البداية حتى نهاية المباراة. كانت الخطة واضحة للاعبينا ولقد نفذوها بشكل رائع”.

وأبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالخروج بنقطة التعادل، لكنه وجه بعض الانتقاد للاعبين في الجولة الافتتاحية للموسم.

وقال المدرب الألماني “النتيجة جيدة. لا أعتقد أننا نستحق أكثر من ذلك، لكن الأداء يمكن تطويره بشكل كبير جدا”.