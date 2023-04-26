ليفربول يحافظ على أمل التأهل الأوروبي بعد الفوز على وست هام

منحت كرة رأسية صاروخية من جويل ماتيب فوزا لليفربول بنتيجة 2-1 على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليتقدم على توتنهام هوتسبير ويحتل مركزا مؤهلا لبطولة أوروبية في الموسم المقبل بعد مباراة مثيرة على ملعب لندن (الأربعاء 26-4-2023).

ويحتل ليفربول المركز السادس وله 53 نقطة ليتقدم بفارق الأهداف الهائل عن توتنهام ويتأخر بنقطة واحدة عن أستون فيلا مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق المدرب يورجن كلوب الذي يسعى لإنقاذ الموسم المخيب للآمال.

وأدت الخسارة إلى إنهاء سجل وست هام الخالي من الهزائم في آخر ثلاث مباريات حيث حصد سبع نقاط. وتراجع وست هام مرتبة واحدة فقط ويحتل المركز 14 وليبتعد بخمس نقاط عن منطقة الهبوط حيث يحتل ليستر سيتي المركز 18.

وكان على الفريق الزائر أن يكافح من أجل الفوز بعدما تقدم وست هام بطريقة مذهلة بعد 12 دقيقة من بداية المباراة حينما توغل لوكاس باكيتا من الجانب الأيسر وتبادل الكرة مع ميخائيل أنطونيو قبل أن يسدد من على حدود منطقة الجزاء.

ولم يدم التقدم إلا ست دقائق فقط بعدما تلقى المهاجم الهولندي كودي جاكبو تمريرة في منطقة حيوية وأطلق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية البعيدة لحارس وست هام أوكاش فابيانسكي.

ومنع فيرجيل فان دايك وست هام من التسجيل مجددا بلمحة دفاعية رائعة قبل الاستراحة بعدما استخلص الكرة بطريقة رائعة من سعيد بن رحمة ليمنع أنطونيو من التسجيل.

وسيطر ليفربول على الكرة طوال الشوط الأول لكن وست هام كان خطيرا في الهجمات المرتدة وظن جارود بوين أنه سجل هدفا لكنه لم يُحتسب بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعد لحظات من بداية الشوط الثاني.

وبعد أن سدد كرة وتم إبعادها عن المرمى، سجل ماتيب هدف الفوز في الدقيقة 67 بضربة رأس صاروخية من مدى قريب بعدما حول ركلة ركنية لآندي روبرتسون نحو الشباك.

وطالب وست هام بركلة جزاء قبل لحظات من النهاية بعدما اصطدمت الكرة بيد البديل تياجو ألكانتارا لكن الحكم رفض الانصياع للمطالب ولم يتدخل حكم الفيديو المساعد ليحقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي في الدوري.

* سعادة كلوب

وكان يورجن كلوب سعيدا بالنتيجة والأداء، لكن المدرب الألماني قال إن التأهل لدوري أبطال أوروبا لا يزال بعيدا عن متناول فريقه.

وقال لشبكة بي.تي.سبورت “لا، ليس (التأهل) في أيدينا ، فلماذا أتحدث عن ذلك؟

“يمكننا مواصلة حصد الثلاث نقاط (في كل مباراة) على قدر استطاعتنا، وهذا من شأنه أن يضغط على بقية الفرق لكنهم جميعا في وضع أفضل”.

وأصيب ديفيد مويز مدرب وست هام بالإحباط بسبب قرار عدم منح فريقه ركلة جزاء نتيجة لمسة يد، وتوجه إلى دائرة المنتصف ليواجه الحكم كريس كافانا عقب صفارة النهاية.