ليفربول يطارد هذه الصفقة

يسعى نادي ليفربول للتعاقد مع لاعب إسكتلندي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من المقرر أن يتوصل ليفربول إلى اتفاق مع كالفين رامزي، ظهير أبردين، حول الشروط الشخصية لعقده”.

وأضاف رومانو: “جاء ذلك بعدما قدم ليفربول عرضًا رسميًا لأبردين من أجل ضم الظهير الإسكتلندي”.

واختتم: “ليفربول واثق من الوصول إلى اتفاق بشأن الصفقة، لكن أبردين يريد حوالي 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافآت مضمونة، والمفاوضات لا تزال جارية بين الناديين”.

يذكر أن ليفربول على أعتاب التعاقد مع الأوروجواياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا، نظير 80 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 20 مليون يورو.