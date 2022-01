ليفربول يعوض غياب صلاح بنجم كولومبي

أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية اقتراب ليفربول من إبرام صفقة تقدر قيمتها بـ60 مليون جنيه إسترليني لتعويص غياب النجمين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الفترة المقابلة.

وقالت صحيفة “ذا صن”، إن ليفربول يمضي قدما في التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، الذي رسخ مكانته كواحد من أفضل المواهب في أوروبا على مدار السنة الماضية مع فريقه بورتو البرتغالي.

وينظر إلى لويس دياز، البالغ من العمر 24 عاما، على أنه البديل المثالي لصلاح وماني، بعدما انضم الثنائي إلى منتخبي مصر والسنغال، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وإلى 6 فبراير 2022.

Liverpool close to landing £60m Porto winger to step in for AFCON-bound stars https://t.co/RqNYxiTT38 pic.twitter.com/uBCWmPBg8G

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 5, 2022