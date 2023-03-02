ليفربول يقفز للمركز السادس بعد الفوز على ولفرهامبتون

هز فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح الشباك في الشوط الثاني ليفوز ليفربول 2-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء ليعزز آماله في التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقفز ليفربول إلى المركز السادس وله 39 نقطة متقدما بفارق الأهداف على فولهام كما يملك مباراة مؤجلة.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول في مقابلة تلفزيونية “سيطرنا على المباراة دون خطورة لكننا استعدنا الزخم”.

واتيحت أخطر فرص ليفربول في الشوط الأول للاعب الوسط هارفي إليوت الذي وضع كرة بضربة رأس خارج المرمى بقليل في الدقيقة 39، ثم سدد كرة أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

ووضع داروين نونيز الكرة في الشباك بعد تمريرة من ديوجو جوتا في الدقيقة 66 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي خطأ ضد المهاجم البرتغالي على ماكس كيلمان.

وافتتح فان دايك التسجيل عندما وضع كرة بضربة رأس باتجاه المرمى لكن الحارس أنقذها لتذهب إلى جوتا الذي أعادها إلى المدافع الهولندي ليهز الشباك بضربة رأس في الدقيقة 73.

وبعد ذلك بأربع دقائق أضاف صلاح الهدف الثاني بفخذه بعد تمريرة كوستاس تسيميكاس ليحقق ليفربول فوزه الثالث في آخر أربع مباريات بالدوري.

ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر يونايتد ثالث الترتيب والذي يتفوق عليه بعشر نقاط يوم الأحد.

وقال كلوب “مباراة كبيرة بأي حال أمام فريق متألق. يجب علينا الاستعداد وسنقدم كل ما لدينا”.