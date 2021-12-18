السبت 14 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 18 ديسمبر 2021 |
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ليفربول يكشف حقيقة إصابة محمد صلاح بكورونا

منذ 4 ساعات
محمد صلاح

محمد صلاح

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أعلنت وسائل إعلام بريطانية، عن إصابة النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا مجددا.

وذكرت شبكة فيرم الإنجليزية، أن “المسحة الأولى التي أجراها محمد صلاح مع لاعبي ليفربول قبل مواجهة توتنهام الأحد في الدوري الإنجليزي، أثبتت إصابته بفيروس كورونا”.
وأضافت أن “محمد صلاح سوف يخضع لمسحة ثانية، صباح اليوم السبت، لحسم موقفه النهائي”، مشيرة إلى أنه “بناء على ذلك سيتم مناقشة تأجيل مواجهة توتنهام وليفربول المقرر إقامتها يوم غد الأحد”.

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لنادي ليفربول: “ليس هناك ما يشير لإصابة صلاح بكورونا، وليس من الصواب التكهن بمثل هذه الأمور المتعلقة بالصحة”، مضيفا أنه “لم تظهر على صلاح أي أعراض، ولذلك لم يصدر النادي أي بيان حول الأمر”.

وشارك محمد صلاح في فوز ليفربول على نيوكاسل 3-1، الخميس الماضي في الدوري الممتاز، وسجل الهدف الثاني في اللقاء.
ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

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