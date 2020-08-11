ليفربول يكشف عن أولى صفقاته الجديدة

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أعلن فريق ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، التعاقد مع المدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس من أولمبياكوس بيريوس ، في أول صفقة له خلال الانتقالات الحالية .

وشارك الظهير الأيسر البالغ عمره 24 عاما، في 46 مباراة مع أولمبياكوس، في كافة مسابقات الموسم الماضي، حيث توج الفريق بلقبه 45 للدوري اليوناني الممتاز.

ولم يكشف ليفربول عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن بطل الدوري الممتاز دفع 11 مليون جنيه استرليني (14.38 مليون دولار)، لضم تسيميكاس، الذي خاض ثلاث مباريات مع منتخب اليونان منذ ظهوره الأول في 2018.

ونقل موقع ليفربول على الإنترنت عن تسيميكاس قوله “أنا سعيد للغاية وفخور لوجودي هنا. بالنسبة لي إنه أكبر فريق في العالم. إنه شرف لي وجودي هنا وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق”.

وأعرب تسيميكاس عن إعجابه الشديد بالدوري الإنكليزي، وقال “لقد كان حلمي منذ كنت صغيرا. بالكثير من العمل والتركيز فيما أفعله وما يريده المدرب (يورغن كلوب) مني، والتدريب يوميا بجدية، يمكنني تطوير أدائي. أريد تحقيق أهدافنا. الفوز بالدوري مرة أخرى، وكذلك دوري أبطال أوروبا”.

وفاز ليفربول بالبطولة الأوروبية الأبرز للأندية في 2019، لكنه ودع نسخة العام الحالي من دور الستة عشر أمام أتليتيكو مدريد.

ويملك تسيميكاس، الذي خاض تجربتين على سبيل الإعارة في ايسبرغ الدنمركي وفيليم تيلبورغ الهولندي، خبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يكون بديلا للظهير الأيسر آندي روبرتسون.

وقال كلوب “شاهدنا كوستاس لفترة طويلة وحقا سعداء بانضمامه لنا. إنها أنباء رائعة قبل العودة جميعا قريبا. إنه لاعب كرة قدم رائع ويتسم بسعيه الدائم للفوز والمنافسة وتعجبني حقا عقليته”.