ليفربول يكمل إجراءات أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

أكد نادي ليفربول الإنجليزي، إتمام إجراءات صفقته الصيفية الأولى، يوم الأحد، بحصوله على توقيع فابيو كارفاليو.

وكان ليفربول قد أعلن في الأيام الأخيرة من مايو/ أيار الماضي، ضم كارفاليو من فولهام الإنجليزي بداية من يوليو/ تموز الجاري.

وأعلن الريدز في بيان يوم الأحد، أي بعد 41 يوما، أن كارفاليو أصبح من اليوم لاعبا رسميا للفريق بعد إكمال كافة إجراءات انتقاله.

اللاعب البرتغالي انضم لوصيف بطل البريميرليج بعدما أسهم في عودة فولهام للبريميرليج بنهاية الموسم الماضي، إذ سجل 10 أهداف وصنع 8 أخرى، قادت فريقه للتتويج بطلا لـ”تشامبيونشيب”.

كما حاز صاحب الـ19 عاما على جائزة لاعب العام في دوري الدرجة الأولى، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وكان كارفاليو أول صفقة أبرمها نادي ليفربول قبل نهاية الموسم المنصرم، ليتمكن بعدها من دعم صفوفه بالمهاجم الأوروجواياني داروين نونيز وكالفين رامزي.

ومن المقرر أن يبدأ الجناح البرتغالي مشواره مع الريدز هذا الأسبوع، إذ سينضم لتدريبات الفريق للتحضير للموسم المقبل.

تجديد عقد محمد صلاح

بعد أشهر طويلة من المفاوضات، أعلن ليفربول، مساء الجمعة، تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن ليفربول قام بتجديد عقد صلاح حتى صيف 2025 وبراتب أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.

وبذلك، أصبح صلاح صاحب أعلى راتب في تاريخ ليفربول، والذي قام بكسر سقف الرواتب بشكل استثنائي من أجل ضمان الإبقاء على اللاعب، بعدما تمسك الأخير بذلك الأمر.