ليفربول يهزم إيفرتون ويواصل ملاحقة المتصدر مانشستر سيتي

يواصل فريق ليفربول ملاحقة متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، حيث تمكن الريدز من تسجيل هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه وغريمه إيفرتون في قمة مرسيسايد، ويصبح على بُعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد صمود إيفرتون، الذي تراجع إلى منطقة الهبوط قبل مباراة اليوم، لساعة من اللعب، توغل محمد صلاح من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية حولها الظهير الأيسر آندرو روبرتسون بضربة رأس إلى هدف.

وأضاف البديل ديفوك أوريجي الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة ركلة جانبية من البديل الآخر لويس دياز في الدقيقة 85.

وأصبح رصيد ليفربول 79 نقطة من 33 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل خمس جولات من النهاية.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة من 32 مباراة ويحتل المركز 18، وبفارق نقطتين عن بيرنلي صاحب المركز 17 الذي خاض 33 مباراة وتفوق 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في وقت سابق اليوم.

وكان مانشستر سيتي، قد سحث ضيفه واتفورد بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الإنجليزي.

سجل لمانشستر سيتي جابرييل جيسوس «4 أهداف» في الدقائق 4 و23 و49 و53، كما صنع هدف رودري في الدقيقة 34، بينما سجل حسن كامارا هدف واتفورد الوحيد في الدقيقة 28.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 80 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي