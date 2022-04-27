ليفربول يهزم فياريال ويضع قدماً في نهائي دوري الأبطال

هزم فريق ليفربول الإنجليزي، مساء الأربعاء، مستضيفه فياريال الإسباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتها في ملعب “أنفليد” ضمن إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وسجل ثناية ليفربول بيرفس إستوبينان بالخطأ في مرماه في الدقيقة (53)، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة (55).

بتلك النتيجة، بات يكفي ليفربول الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي سيقام على ملعب فياريال يوم الثلاثاء القادم، من أجل التأهل لنهائي البطولة التي توج بها 6 مرات كان آخرها عام 2019.

وسيلاقي الفائز في المواجهة مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح ليفربول في الدقيقة 12، بعدما أرسل صلاح عرضية لماني الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد السنغالي رأسية مرت إلى جوار القائم.

وتبعه دياز بتسديدة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 14، أمسك بها رولي على مرتين.

وتواصل زحف ليفربول تجاه مرمى فياريال، بتسديدة من تياجو من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها رولي في الدقيقة 16.

وظهر صلاح في الدقيقة 26، بتسديدة مقوسة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة.

وعاد دياز للمحاولة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 31، تصدى لها رولي.

وكاد ليفربول أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 33، بعدما سدد ماني كرة قوية من على حدود المنطقة، اصطدمت بقدم ألبيول ومرت بقليل إلى جوار القائم.

وأرسل بعدها أرنولد عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 35، تابعها صلاح بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة، ذهبت أعلى العارضة.

وأتى الظهور الهجومي الأول لفياريال في الدقيقة 36، بعدما أرسل باريخو بينية داخل المنطقة، تابعها لو سيلسو بتسديدة على الطائر، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 42، أطلق تياجو صاروخية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بالقائم وخرجت إلى ركلة مرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، تابع دياز عرضية من أرنولد في الدقيقة 53، مسددًا رأسية ضعيفة أمسك بها رولي بسهولة.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 53 بخطأ كبير من رولي، بعدما أرسل هندرسون عرضية من الجانب الأيمن اصطدمت بقدم إستوبينان، وأخطأ الحارس في إبعادها لتسكن الشباك.

وسرعان ما أضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 55، بعدما مرر صلاح كرة سحرية لماني الذي انفرد برولي مسددًا كرة أرضية سكنت الشباك.

وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 68، بتسديدة قوية من ماني تألق رولي في التصدي لها، وتبعه دياز بتسديدة أرضية من داخل المنطقة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وتوغل دياز في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 78، مسددًا كرة أرضية ذهبت بعيدًا عن المرمى، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين دون رد.