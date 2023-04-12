ليكرز يتأهل إلى الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي

نجا لوس أنجليس ليكرز من هفوة أنطوني ديفيز ليفوز 108-102 على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز بعد وقت إضافي ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وحجز ليكرز المركز السابع في ملحق القسم الغربي ليتأهل لمواجهة ممفيس جريزليز في سلسلة تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستكون لدى تيمبرولفز فرصة أخرى لبلوغ الأدوار الإقصائية عندما يواجه الفائز من مواجهة نيو أورليانز بليكانز وأوكلاهوما سيتي ثاندر.

وبدا ليكرز في طريقه لحسم المباراة في الوقت الأصلي عندما سجل دينيس شرودر رمية ثلاثية قبل 1.4 ثانية من النهاية.

لكن ديفيز ارتكب خطأ ضد مايك كونلي عند محاولة تنفيذ رمية ثلاثية ليسجل لاعب تيمبرولفز ثلاث رميات حرة في آخر 0.1 ثانية وتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي.

وكان تيمبرولفز الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي شهد تغير المقدمة تسع مرات بين الفريقين.

وأنهى الفريق الضيف الربع الثاني متقدما 60-49 بعد تألق كونلي وكارل-أنطوني تاونز.

وعزز تيمبرولفز تفوقه إلى 15 نقطة في الربع الثالث وسط معاناة دفاعية من ليكرز.

وانتفض ليبرون جيمس في الربع الأخير وتحسن أداء ليكرز الدفاعي إذ أجبر منافسه على الاكتفاء بثلاث محاولات ناجحة على السلة.

وأدرك ليكرز التعادل 95-95 برمية ثلاثية من جيمس قبل دقيقتين من النهاية.

وأضاع الفريقان عدة محاولات قبل أن يطلب ليكرز وقتا مستقطعا قبل 32.8 ثانية من شارة النهاية.

لكن المخضرم تاورين برينس خطف الكرة من أمام جيمس لترتد الهجمة لصالح تيمبرولفز.

وفقد كايل أندرسون، الذي كان تشاجر مع زميله رودي جوبير في آخر مباراة للفريق في الموسم الاعتيادي ليقرر تيمبرولفز عدم سفر اللاعب الفرنسي مع الفريق، الكرة لترتد الهجمة إلى ليكرز.

ومرر جيمس الكرة إلى شروردر ليسجل رمية ثلاثية بدت حاسمة، قبل أن يرتكب ديفيز خطأ ليسجل كونلي ثلاث رميات حرة ويدرك التعادل.

وفرض ليكرز سيطرته في الوقت الإضافي ولم يواجه أي مشكلة ليحسم تأهله للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ فوزه باللقب في 2020.

وتصدر جيمس قائمة مسجلي ليكرز برصيد 30 نقطة فيما أضاف ديفيز 24 نقطة.

وكان تاونز الأكثر تسجيلا في صفوف تيمبرولفز وله 24 نقطة.