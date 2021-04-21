ليلى علوي لـ"صوت بيروت انترناشونال": المنصات الرقمية هي المستقبل وأعمالها فيها مجهود

ليلى علوي ممثلة كبيرة ومضى على دخولها عالم التمثيل نحو 30 عاما ورغم مرور هذه السنوات لا تزال نجمة ساطعة في الفن. قدمت الكثير من الادوار التي مازالت راسخة في اذهان الناس واخيرا تابعها الجمهور بخماسية في مسلسل “زي القمر” بحكاية عنوانها “ست الهوانم” فماذا تقول ليلى علوي لصوت بيروت انترناشونال عن هذا الدور “قدمت حكاية بعنوان “ست الهوانم” وهي تتناول قصة سيدة صعيدية اسمها مريم محبة لزوجها وبناتها والرضى والحب يسيطران على حياة العائلة مهما مرت عليهم ظروف معاكسة, ومريم “ست جدعة” واصيلة وتقف الى جانب زوجها في محنته الى ان تمر هذه الظروف السيئة. اما كيف قبلت ان تقدم خمس حلقات فقط فتؤكد انها احبت تقديم حكاية من خمس حلقات لان الممثل احيانا يواجه صعوبة في اختيار مسلسل من 30 حلقة فما بالك بخمسة واربعين او ستين حلقة. وتضيف “في العام 2009 قدمت مسلسلين في رمضان كل حكاية فيه مؤلفة من 15 حلقة وكنت اتمنى ان نصل الى مرحلة نستطيع ان نقدم اعمالا مؤلفة من 10 حلقات مثلثة تعرض خلال شهر رمضان لكن التكلفة الانتاجية تكون اكبر اذ يلزم لكل عمل سيناريست مختلف ومخرج آخر وممثلين آخرين وديكورات مختلفة الخ.. وتتابع “لكنني ارى ان المهم هو محتوى العمل وليس عدد حلقاته.

وعن عودتها الى السينما تقول ليلى علوي “نعم بدات تصوير فيلم “ماما حامل” وهو كوميدي اجتماعي وقد احببته وضحكت جدا اثناء القراءة والتصوير.

وعما اذا كانت تتابع الدراما العربية المشتركة “طبعا اتابع الاعمال العربية المشتركة وانا احترم هذه التجارب . واذا كان لديها رغبة في المشاركة في مثل هذه الاعمال تقول “حتما ليس لدي مشكلة في ذلك واحب ان اشارك في اعمال متعددة الجنسيات.

وعن رايها في المسلسلات التي باتت تعرض على المنصات الرقمية تؤكد ليلى علوي ان هذه المنصات هي المستقبل والاعمال التي تعرضها عليها جميلة ومن الواضح ان هناك مجهودا واضحا في تنفيذها.

وعن بدايتها الفنية واختيارها اسم ليلى علوي قالت ان اسمها الحقيقي هو ليلى احمد علوي ومنذ الصغر كان يكتبون اسمي في المدرسة ليلى علوي وعندما دخلت عالم الفن اعتمد هذا الاسم. اما اول اجر تلقته فقالت انه كان 75 قرشا وكان مقابل مشاركتها في عمل اذاعي وكانت سعيدة بهذا الاجر. وعن اصولها اكدت ان نصفها مصريا ونصفها الاخر يوناني اذ ان والدتها يونانية كما تعتبر ان ابنها الوحيد خالد هو كل حياتها ومن خلاله تشعر بسعادة الكون.