ليندون دايكس يسجل ثنائية في فوز اسكتلندا على أوكرانيا في دوري الأمم

تصدرت اسكتلندا مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما سجل البديل ليندون دايكس هدفين في الفوز 3-صفر على أوكرانيا وأضاف القائد جون ماكجين اخر في ملعب هامبدن بارك (الأربعاء 21-9-2022).

وسجل دايكس هدفين من ضربتي رأس في غضون سبع دقائق بعدما وضع ماكجين اسكتلندا في المقدمة بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى في الدقيقة 70.

ورفعت اسكتلندا رصيدها إلى تسع نقاط من أربع مباريات في المجموعة الأولى بالدرجة الثانية بينما تحتل أوكرانيا المركز الثاني بسبع نقاط.

وسيطرت اسكتلندا، التي خسرت المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم أمام أوكرانيا في يونيو حزيران الماضي، على المباراة بعد بداية باهتة وكاد رايان كريستي وستيوارت أرمسترونج أن يمنحا أصحاب الأرض تقدما مستحقا.

وأهدرت اسكتلندا عدة فرص في الشوط الثاني، أبرزها عبر أرمسترونج بتسديدة من مدى قريب وبعدها اصطدمت محاولة تشي آدامز بإطار المرمى قبل أن يحسم ماكجين ودايكس الفوز والثلاث نقاط لأصحاب الأرض.

وتستضيف اسكتلندا منتخب أيرلندا يوم السبت المقبل، بينما تحل أوكرانيا ضيفة على أرمينيا.