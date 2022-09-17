ليوناردو ديكابريو في تصريح جديد عن علاقته بجيجي حديد

بعدما انتشرت صور للممثل ليوناردو دي كابريو وعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، أثناء حفل أقيم في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي، أعلن النجم العالمي جديداً.

فقد أخبر بطل “التايتانيك” زملاءه بأنه لا يريد أن تصبح علاقته الرومانسية مع جيجي “مجرد استعراض”، في إشارة إلى عدم رغبته بأن يكونا تحت الأضواء وفي مرمى كلام الناس.

كما شدد النجم العالمي على أنه اتخذ قرارا بالتروي في هذه العلاقة، كي تأخذ الأمور بينهما وقتها الكافي.

ورغم ذلك أكد أثناء حديثه أنه بات مستعدا للاستقرار على ما يبدو، وفقا لما نقله عنه مصدر مطلع.

وأضاف أنه لطالما أراد مقابلة شخص لديه وجهات نظر مماثلة له في الحياة، مؤكداً أنه يشعر أن جيجي ناضجة بالنسبة لسنها.

كما أوضح المصدر أن ليوناردو يشعر أن حديد “صيد ثمين” ، ويريد أن يرى إلى أين يمكن أن تؤدي علاقته معها، بحسب ما نقلت صحيفة “ذي صن” البريطانية

يذكر أن ممثل هوليوود كان انفصل مؤخرا عن صديقته كاميلا موروني بعد أن بلغت 25 عاما.

ولطالما تعرض النجم المعروف للسخرية بسبب تاريخه في مواعدة النساء الأصغر سنا.

في حين تجاهلت حديد الأخبار التي تؤكد ارتباطها الجديد.