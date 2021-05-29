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مأساة تهز “الشرقية” في مصر.. 4 أطفال قضوا اختناقاً داخل سيارة!

30 - مايو - 2021
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

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توفي أربعة أطفال في  مصر، في حادث مأساوي “مريب”، حيث قضوا اختناقاً داخل سيارة أمام منزل أسرتهم بعزبة الثابت التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى مدير الشرقية اللواء إبراهيم عبدالغفار إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على 4 أطفال، أعمارهم بين 3 و6 سنوات، جثث هامدة داخل سيارة ملاكي أمام منزل أسرهم بعزبة الثابت التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتبين من المعاينة الأولية اختناق الأطفال الأربعة داخل السيارة، بعدما دخلوا إليها ولم يتمكنوا من مغادرتها، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ ونقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بدفن جثث الأطفال تولت التحقيق.

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