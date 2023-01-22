الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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مأساة عربيّة في كاليفورنيا.. البحر يبتلع مصارعًا عراقيًا وأمه تنتظر عند الشاطئ

منذ 7 دقائق
المصارع العراقي حمزة السعودي

المصارع العراقي حمزة السعودي

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فقدت الجالية العربية في الولايات المتحدة، بطل المصارعة العراقي حمزة السعودي، بعد أن ابتلعه البحر عند شاطئ مدينة باسيفيكا في ولاية كاليفورنيا، صباح الخميس.

فقد أعلنت السلطات في الولاية ظهر الجمعة، عن توقف البحث عن حمزة السعودي، بعد محاولات للعثور عليه طوال نهار الخميس.

وقال صديق المفقود، العراقي رامي الراوي، في اتصال مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إنّ “حمزة كان يمارس هواية الغطس في المياه الباردة برفقة صديقيه، وفجأة ظهرت موجة كبيرة سحبته بعيدًا عن الشاطئ”.

وأضاف الشاب أن “والدة الفقيد ما زالت تأمل بالعثور عليه، وهي تمضي وقتها عند الشاطئ عينه على أمل عودته إليها”.

الراوي تابع: “حمزة من مواليد عام 2000 ويعيش مع أهله في مدينة سانتا مونيكا، وهو طالب في جامعة سان فرانسيسكو، وبطل في رياضة المصارعة في ولاية كاليفورنيا”.

من جانبه، قال الصحافي نمير باشا المقيم في ولاية كاليفورنيا، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنّ “الجالية العربية هنا حزينة على فقدان الشاب حمزة، الذي يعد من أبطال المصارعة في الولاية”.

كما لفت باشا إلى أن “السباحة في المياه الباردة تفيد المصارعين ويمارسونها بشكل دوري”، وأضاف: “حاولت السلطات في الولاية البحث عن حمزة، إلا أنها للأسف توقفت عن ذلك في اليوم التالي واعتبرته مفقودًا”.

ولفت إلى أن “والدة الشاب لا تزال جالسة قرب البحر مع مجموعة من أصدقائه العرب، الذين بدأوا بأنفسهم مهمة البحث عنه في مياه البحر”.

والدة حمزة ما زالت تنتظر عودته

والدة حمزة ما زالت تنتظر عودته

هذا وذكرت وسائل إعلام أميركية أن رحلة البحث عن المفقود بدأت منذ الخميس، ويُعتقد أنه موجود في المياه القريبة من مدينة باسيفيكا.

وتعليقًا على الحادث، قال رئيس هيئة مكافحة الحرائق في مقاطعة نورث كاونتي، جيف هانتز: “إذا كنت بالقرب من حافة المياه، فلا تدخل إلى الماء. هذه نصيحتنا للسلامة. إنها مجرد مياه غادرة، حتى معظم راكبي الأمواج المهرة يجدون صعوبة في الخروج من الماء هنا”.

وواجه أكثر من 25 مليون شخص في ولاية كاليفورنيا خطر الفيضانات قبل أسبوع، بعد أن ضربت الولاية موجة عواصف مدمرة أسفرت عن فيضانات، بعد ارتفاع منسوب المياه في عدد من مجاري المياه في الولاية.

وأسفرت الفيضانات التي ضربت الولاية عن مقتل 19 شخصًا على الأقل، بينما طلبت السلطات من آلاف السكان إخلاء منازلهم إلى أماكن أكثر أمنا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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