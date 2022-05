مؤسس “تويتر” يخرج عن صمته… هل ندم على صفقة البيع؟

نشر المؤسس المشارك لموقع تويتر (Twitter) جاك دورسي تغريدات “عاصفة” تحدث فيها عن أوجه القصور في تويتر وثقة المستخدم، وما إذا كان يجب على النظام الأساسي حظر المستخدمين بشكل دائم أم لا.

وتأتي التعليقات في أعقاب أسبوع مضطرب بالنسبة لشركة تويتر، والتي تواجه حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث لمنصة التدوين المصغر الشهيرة بوجود إيلون ماسك في إدارتها بعد شرائه إياها بمبلغ يصل إلى 44 مليار دولار أميركي.

ولكن إذا كان الناس يأملون في أن يضيف دورسي بعض الأمل في تغريداته لمستقبل الطائر الأزرق، فمن المحتمل أن يصابوا بخيبة لأمل.

وقال دورسي “كل قرار اتخذناه كان مسؤوليتي في النهاية” وتابع “في الحالات التي كنا مخطئين أو ذهبنا بعيدًا، اعترفنا بذلك وعملنا على تصحيحه”.

I have tried taking a break from Twitter recently, but I must say: the company has always tried to do its best given the information it had. Every decision we made was ultimately my responsibility*. In the cases we were wrong or went too far, we admitted it and worked to correct. — jack⚡️ (@jack) April 29, 2022

ربما كانت هذه التعليقات إشارة غير مباشرة إلى تغريدات ماسك السابقة التي استهدفت أحد كبار مسؤولي سياسة تويتر، لكنه لم يتطرق إلى الموقف بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، شارك دورسي بعض الأفكار حول ما يجب على تويتر فعله لإصلاح نفسها.

وقال “يمكن إصلاح بعض الأشياء على الفور، والبعض الآخر يتطلب إعادة التفكير وإعادة تطبيق النظام بأكمله” ويضيف “النظام الشفاف، في كل من السياسة والعمليات، هو الطريقة الصحيحة لكسب الثقة. سواء كانت مملوكة لشركة أو بروتوكولا مفتوحا، لا يهم بقدر ما تقرر عمدًا أن تكون منفتحًا بشأن كل قرار وسبب اتخاذه”.

Some things can be fixed immediately, and others require rethinking and reimplementing the entire system. It is important to me that we get critical feedback in all of its forms, but also important that we get the space and time to address it. All of that should be done publicly. — jack⚡️ (@jack) April 29, 2022

وبدا دورسي محبطًا أيضًا مما أشار إليه الرئيس التنفيذي الحالي باراغ أغراوال على أنه “ضجيج” حول ما يحدث للشركة. وكتب دورسي على تويتر “القيام بهذا العمل يعني أنك في الساحة” وتابع “لا شيء يقال الآن يهم. ما يهم هو كيفية تقديم الخدمة وكيفية عملها، ومدى سرعة تعلمها من أخطائها وتحسينها. كان أكبر فشل لي هو جزء السرعة. أنا واثق من أنه تتم معالجة هذا الجزء على الأقل، وسيتم إصلاحه”.

Doing this work means you’re in the arena. Nothing that is said now matters. What matters is how the service works and acts, and how quickly it learns and improves. My biggest failing was that quickness part. I’m confident that part at least is being addressed, and will be fixed. — jack⚡️ (@jack) April 29, 2022

وأضاف دورسي أنه “من الجنون والخطأ أن يتحمل الأفراد أو الشركات هذه المسؤولية” في إشارة واضحة إلى قرارات سابقة تم اتخاذها من قبل إدارة تويتر ولاقت انتقادات من الجمهور. “لا أعتقد أن أي حظر دائم (باستثناء النشاط غير القانوني) صحيح، أو ينبغي أن يكون ممكنًا. لهذا السبب نحتاج إلى بروتوكول مرن للطبقات أعلاه”.

*it’s also crazy and wrong that individuals or companies bear this responsibility. As I’ve said before, I don’t believe any permanent ban (with the exception of illegal activity) is right, or should be possible. This is why we need a protocol that’s resilient to the layers above. — jack⚡️ (@jack) April 29, 2022

وهزت صفقة شراء ماسك تويتر، وأخبر مديروها التنفيذيون موظفيها أنهم غير متأكدين من الاتجاه الذي سيتخذه ماسك للمنصة، حيث اقترح الأخير، الذي قال إنه “لا يثق” في القيادة الحالية للشركة، أنه سيقلل بشكل كبير من سياسات تعديل المحتوى الحالية، وربما موظفيها.

وكانت التكهنات أثيرت بأن ماسك يحظى بدعم دورسي حيث قال الأخير عنه في وقت سابق هذا الأسبوع “إيلون هو الحل الوحيد الذي أثق به” وقال إن شراءه تويتر يُخرج الشركة من وضع “مستحيل” يرتبط فيه بنموذج إيرادات قائم على الإعلانات.

وبحسب ما ورد، فقد شجع كل من دورسي وعضو مجلس إدارة فيسبوك السابق بيتر ثيل ماسك على أن يعتني بتويتر بصفة شخصية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal).

وتذكر تقارير أن ماسك قد طرح فكرة فرض رسوم على المنظمات لتضمين تغريداتها على مواقع الويب الأخرى، وتكثيف منتج الاشتراك في تويتر بلو (Twitter Blue). وأفادت وكالة رويترز(Reuters) الجمعة أنه يريد أيضًا استبدال أغراوال بمسؤول تنفيذي من اختياره.

تعليقات دورسي جديرة بالملاحظة حتى ما لم يقله. فهو لم يذكر ماسك بالاسم، ولم يدافع عن موظفي تويتر، رغم أنه قال “لقد حاولت الشركة دائمًا بذل قصارى جهدها في ضوء المعلومات التي لديها”.