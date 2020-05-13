مئة فنان وشخصية من إفريقيا في حفل افتراضي للتوعية حول فيروس كورونا

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يجتمع نحو مئة فنان وشخصية من إفريقيا في 25 أيار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حفل افتراضي للتوعية حول وباء كورونا الذي انتشر في العالم.

ومشروع “وان” (وورلدوايد آفرو نتوورك) الذي جرى تنظيمه من أجل يوم إفريقيا العالمي، مفتوح أيضاً لأسماء بارزة من المحيط الهندي ومنطقة البحر الكاريبي والأميركيتين.

وستبث المبادرة طوال اليوم على الشبكات الاجتماعية، وسيتخللها عرض لمدة ساعتين.
وستبث الحفلة الافتراضية في وقت الذروة مجاناً على مواقع التواصل الاجتماعي وبشراكة مع إذاعة “آفريكان يونيين برودكاستينغ” وعلى ما يقرب من 200 قناة إفريقية حول العالم.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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