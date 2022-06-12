ماتيو بيريتيني يحرز لقب بطولة شتوتغارت للتنس

أحرز ماتيو بيريتيني لقب بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس للمرة الثانية بعد فوزه على آندي موراي 6-4 و5-7 و6-3 اليوم الأحد ليحرم اللاعب الأسكتلندي من لقبه الأول على الأراضي العشبية منذ ست سنوات.

وكان بريتيني المصنف الثاني، الذي غاب عن موسم البطولات على الملاعب الرملية بعد أن خضع لجراحة في يده في مارس آذار، يخوض بطولته الأولى منذ إنديان ويلز، وانتصر بعد أن عانى موراي من مشكلات في المجموعة الحاسمة.

ولم يكن موراي، الذي خضع لأكثر من جراحة في الفخذ واقترب من إنهاء مسيرته الاحترافية، يتحرك بشكل جيد مع استمرار المباراة.

ورغم أن موراي أنقذ أول نقطة لحسم المباراة، فإنه كان يؤجل فقط فوز بريتيني الذي تحقق بعد غضون ساعتين و40 دقيقة من اللعب.

وقال بريتيني “إنه شعور لا يصدق، (الفوز باللقب) كان آخر شيء تخيلته عندما جئت إلى هنا”.