مات بـ”نوبة قلبية” أثناء محاولته دفن امرأة قام بقتلها

في حادثة مأساوية حزينة لم يكن ينتظرها هذا الرجل الأمريكي الذى كان يتوقع أن يقوم بإخفاء جريمته دون أن يدري أحد، ولكن لم يحالفه الحظ وتوفي بنوبة قلبية أثناء محاولته دفن امرأة قام بقتلها في الحديقة الخلفية لمنزله.

وبدأت هذة الحادثة عندما تم العثور على جوزيف أنتوني ماكينون الذى يبلغ من العمر 60 عاماً ميتاً في منزله في ترينتون بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل الشرطة التي تم استدعاؤها، بعد أن رصد الشهود جثة رجل في الحديقة.

وعُثر على جوزيف والذي يقول الضباط إنه مات على الأرجح بنوبة قلبية، بالقرب من جثة ثانية ملقاة في قبر مؤقت محفور حديثاً، و كشف تشريح جثة المرأة أنها ماتت خنقا، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وبعد التحقيق الواسع في هذه الحادثة قال المحقق “قام السيد ماكينون بخنقها ثم ربطها ولفها في أكياس قمامة قبل وضعها في الحفرة المحفورة سابقاً، والأدلة التي تم جمعها في مكان الحادث إلى جانب أقوال الشهود تساعد المحققين في وضع جدول زمني للجريمة”.

وتعتقد الشرطة أن السيد ماكينون هاجم المرأة في منزله، وقال ضباط من مقاطعة إدجفيلد إن تحقيقهم أكد أن المرأة المتوفاة تبلغ من العمر 65 عاماً باتريشيا روث دينت، والتي كانت تعيش مع السيد ماكينون.