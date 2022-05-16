الأربعاء 16 شوال 1443 ﻫ - 18 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مات بـ”نوبة قلبية” أثناء محاولته دفن امرأة قام بقتلها

16 - مايو - 2022
جريمة قتل - تعبيرية

جريمة قتل - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

في حادثة مأساوية حزينة لم يكن ينتظرها هذا الرجل الأمريكي الذى كان يتوقع أن يقوم بإخفاء جريمته دون أن يدري أحد، ولكن لم يحالفه الحظ وتوفي بنوبة قلبية أثناء محاولته دفن امرأة قام بقتلها في الحديقة الخلفية لمنزله.

وبدأت هذة الحادثة عندما تم العثور على جوزيف أنتوني ماكينون الذى يبلغ من العمر 60 عاماً ميتاً في منزله في ترينتون بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل الشرطة التي تم استدعاؤها، بعد أن رصد الشهود جثة رجل في الحديقة.

وعُثر على جوزيف والذي يقول الضباط إنه مات على الأرجح بنوبة قلبية، بالقرب من جثة ثانية ملقاة في قبر مؤقت محفور حديثاً، و كشف تشريح جثة المرأة أنها ماتت خنقا، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وبعد التحقيق الواسع في هذه الحادثة قال المحقق “قام السيد ماكينون بخنقها ثم ربطها ولفها في أكياس قمامة قبل وضعها في الحفرة المحفورة سابقاً، والأدلة التي تم جمعها في مكان الحادث إلى جانب أقوال الشهود تساعد المحققين في وضع جدول زمني للجريمة”.

وتعتقد الشرطة أن السيد ماكينون هاجم المرأة في منزله، وقال ضباط من مقاطعة إدجفيلد إن تحقيقهم أكد أن المرأة المتوفاة تبلغ من العمر 65 عاماً باتريشيا روث دينت، والتي كانت تعيش مع السيد ماكينون.

    المزيد من منوعات

    الفنانة المصرية أنغام
    بعد خضوعها لعملية الجراحية.. إليكم آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
    سم النحل
    تعرف إلى النحل الذي يلعب كرة القدم!
    يعود تاريخها إلى ما قبل 125 مليون سنة.. العثور على أحفورة ديناصور في الصين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار!
    يافطة انتخابية لحزب القوات اللبنانية
    هؤلاء هم نواب “القوات” الجدد بحسب ماكينة معراب
    أسماء الناجحين بمقاعد المتن الشمالي