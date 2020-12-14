ماجدة الرومي تتلقى تهنئة من اليابان وتتصدر التريند لهذا السبب

تحتفل النجمة اللبنانية، ماجدة الرومي، اليوم الإثنين بميلادها الـ64، ما جعلها تتصدر محركات البحث على غوغل، حيث انكب جمهورها على معايدتها متمنين لها طول العمر، لكن اللافت في هذا اليوم هو مشاركة الرومي على صفحتها عبر تويتر احتفال جمهورها الياباني بيوم ميلادها.
وشارك الحساب الرسمي لماجدة الرومي على موقع “تويتر” صورا من احتفالها بعيد ميلادها.
وكتب مع الصور: “ولا تكمل الفرحة إلا مع تجمع العائلة، عيد ميلاد سعيد وعمر مديد”.
ومابتكمل الفرحة الا مع جمعة العيلة ….💖
عيد ميلاد سعيد وعمر مديد …🎉#ماجدة_الرومي #admins #عيد_ميلاد_سعيد#happybirthday #majidaelroumi pic.twitter.com/CVfQPJTybu
— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) December 13, 2020
كما تلقت ماجدة الرومي تهنئة من معجبيها في اليابان، وشاركت مقطعا مصورا لهم من هناك وهم يهنئوها، وعلقت عليه قائلة: “من اليابان الى لبنان … أجمل تهنئة ودعوة من محبي ماجدة في اليابان”.
من اليابان الى لبنان …
أجمل تهنئة ودعوة من محبي ماجدة في اليابان 💖🌺💖#عيد_ميلاد_ماجدة 🎉#ماجدة_الرومي#اليابان #لبنان #admins pic.twitter.com/zIKvN3tsuQ
— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) December 13, 2020
وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة ماجدة الرومي بعيد ميلادها، من بينهم الفنانة الإماراتية، أحلام، التي كتبت لها: “يارب أيامك كلها فرح وحب وصحه وسعاده ونجاح يا كبيرتنا يا عظيمه الغاليه أستاذتنا”.
يارب ايامك كلها فرح وحب وصحه وسعاده ونجاح يا كبيرتنا يا عظيمه الغاليه استاذتنا #ماجدة_الرومي 🎂🎁🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ #HappyBirthday #majidaalromi https://t.co/vOFS8CAodX
— A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) December 13, 2020
وغردت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي لماجدة الرومي عبر موقع “تويتر”: “ينعاد عليكِ العيد بالفرح وينعاد علينا بحضورك وإبداعك”.
ينعاد عليكِ العيد بالفرح
وينعاد علينا بحضورك وابداعك
Happy Birthday❣️#ماجدة_الرومي #سلاف_فواخرجي@majidaelroumi pic.twitter.com/KFdKBfWvRP
— Sulaf Fawakherji (@sfawakherji) December 13, 2020
كما هنأت شركة “روتانا” السعودية ماجدة الرومي بعيد ميلادها بهذه الكلمات: “عيد ميلاد سعيد لملاك الطرب ماجدة الرومي”، ثم سألت الجمهور أي من أغانيها محفورة في قلوبهم.
عيد ميلاد سعيد لملاك الطرب ماجدة الرومي 💖
أي من أغانيها محفورة في قلوبكم؟@majidaelroumi#روتانا #ماجدة_الرومي #مشاهير #موسيقى #لبنان #اخبار_الفن #majidaelroumi pic.twitter.com/eonV7idr1F
— rotana (@rotana) December 13, 2020
سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي قدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن
عقبال الـ ١٠٠ سنة 🌷 @majidaelroumi
— Najwa Karam (@najwakaram) December 13, 2020
فيما هنأت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، مواطنتها ماجدة الرومي بعيد ميلادها قائلة: “سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي وقدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن عقبال الـ 100 سنة”.