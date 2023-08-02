الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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ماجدة الرومي تستذكر انفجار مرفأ بيروت بأغنية

منذ ساعة واحدة
ماجدة الرومي

ماجدة الرومي

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أًصدرت الفنانة ماجدة الرومي أغنية جديدة بعنوان “عندما ترجع بيروت” عشية الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، وأهدتها إلى ذوي ضحايا الانفجار وكل اللبنانيين.

واستعادت الرومي في أغنيتها الجديدة كلمات الشاعر نزار قباني عن عودة بيروت إلى عهدها المزدهر.

وتقول الرومي في بداية الكليب: “أهدي عملي هذا إلى أهالي شهداء المرفأ، وكل أهالي شهداء لبنان الأبرار، وأهديه إلى اللبنانيين الذين طوّعوا المستحيل، وتحمّلوا من المؤامرات المتلاحقة المجرمة المحاكة ضدهم أهوالاً لم يتحملها شعب في الدنيا، على أمل أن نستعيد قريباً قرارنا الوطني الحر المصادَر منا، وأن ترجع بيروت إلينا بالسلامة، اليوم قبل الغد بإذنه تعالى”.

وأغنية “عندما ترجع بيروت” من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، وألحان يحيى الحسن، وتعاونت فيها الرومي مع الموزع الموسيقي الأوركسترالي ميشال فاضل، فيما توّلى التوزيع الموسيقي الشرقي حسن يحيى المعوش.

أما الكليب، فهو من إخراج شربل يوسف ويجسد نساء يتشحن بالسواد في محاولة لنقل الواقع المأساوي الذي تعيشه العاصمة اللبنانية.

وتم تصوير الكليب بين لبنان ومصر، حيث تظهر ماجدة الرومي في إحدى قاعات جامعة الدول العربية، ترصد علم لبنان وشاشة كومبيوتر كُتب عليها بيروت وتحتها نوتات موسيقية.

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