ماجدة الرومي سفيرة الفنانين الشباب العرب لعام 2023

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية اختيار الفنانة اللبنانية السيدة ماجدة الرومي سفيرًا للفنانين الشباب العرب للعام 2023، وجاء هذا الاختيار بناءً على المسيرة الفنية الطويلة حيث تعتبر الرومي مدرسة فنية عُرفت بنهج الالتزام والرزانة في اختيار قصائدها.

وأعادت ماجدة الرومي نشر البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوحدة العربية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول: “ويذكر أن أول انطلاقة للسيدة ماجدة الرومي كانت من خلال استوديو الفن 74 الذي كان يقدمه تلفزيون لبنان حيث غنّت أغنية يا طيور للفنانة الراحلة أسمهان لأن هذه الأغنية تبرز طبقات صوتها.”

وأضاف: “للرومي نشاطات انسانية متنوعة وعديدة بالإضافة إلى المبادرات الإنسانية الأخرى التي أطلقتها الرومي في عام 2012 من خلال تخصيصها عائدات اصدارها الأول من ألبوم غزل لصالح تمويل صندوق الطلبة المحتاجين في الجامعة الأميركية في بيروت والكثير من المساهمات الخيرية والوطنية الخفية لدعم وطنها لبنان في أزماته”.

ورحب هيثم علي يوسف رئيس مجلس الوحدة الإعلامية العربية بهذا الاختيار مشيدًا بالمسيرة الفنية الطويلة للسيدة ماجدة الرومي والتي شكلت مدرسة فنية للموسيقى العربية والموسيقى الكلاسيكية والأوبرا وكما هو معروف عن تميز صوتها المعروف بنوعه سوبرانو ويسعدنا اليوم في مجلسنا الإعلان عن السيدة ماجدة الرومي سفيرًا للفنانين العرب لعام 2023 متمنين لها دوام التميز والنجاح”.

وتابع: “يذكر أن مجلس الوحدة الإعلامية العربية والذي تأسس في عام 2012 في مملكة البحرين يختار في يناير (كانون الثاني) من كل عام سفيرًا للفنانين العرب حيث تم منح هذا اللقب لكل من السيدة فيروز وفنان العرب محمد عبده والفنان صابر الرباعي والفنانة أحلام الشامسي والفنانة سناء موسى والفنان القيصر كاظم الساهر والفنانة جوليا بطرس والفنان عاصي الحلاني والفنان عمر العبدالات ولمجلس الوحدة الإعلامية العربية جائزته السنوية المعروفة باسم جائزة الهيثم للإعلام العربي والتي تمنح للرؤساء العرب والقيادات الإعلامية العربية”.