ماجد الكدواني يناقش المشاكل الزوجية في رمضان 2026

يخوض الفنان ماجد الكدواني منافسات موسم دراما رمضان 2026، كبطل مطلق لأول مرة في مسيرته الفنية الطويلة، وذلك من خلال مسلسل “سنة أولى طلاق” من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج أحمد الجنايني؛ حيث جاءت هذه الخطوة بعد مشاركات الكدواني في الدراما على استحياء، وكان يظهر كضيف شرف، إضافة إلى تركيزه في السينما؛ حتى قرر خوض تجربة الدراما الرمضانية بعمل من بطولته.

اختار ماجد الكدواني تقديم مسلسل “سنة أولى طلاق” من الدراما الاجتماعية بشكل لايت، وهو اللون الذي يفضله خلال أعماله الأخيرة؛ حيث يرصد العمل الحياة الزوجية بعد مرور 10 سنوات، إذ يظهر الكدواني في دور رجل متزوج، ويعيش حياة مملة ورتيبة مع زوجته، وهذا ينتج عنه العديد من المشكلات، وتتوالى الأحداث فهل يستطيعان إعادة الحياة بينهما؟

ويكرر ماجد الكدواني تعاونه مع المنتج أحمد الجنايني بعد نجاحهما سوياً فى الدراما والسينما خلال السنوات الأخيرة؛ حيث قدما سوياً فيلم “وقفة رجالة” بمشاركة سيد رجب وبيومي فؤاد، ومسلسل “موضوع عائلي” بأجزائه الثلاثة الذي حقق نجاحاً لافتاً خلال السنوات الماضية، إضافة إلى فيلم “فضل ونعمة” بمشاركة هند صبري، وفيلم “فيها إيه يعني” المعروض حالياً.

ماجد الكدواني يعرض له حالياً في صالات السينما فيلم “فيها ايه يعني”، والذي يحقق نجاحات كبيرة على مستوى شباك التذاكر المصري والسعودي، ويُشارك في البطولة عدد من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، والطفلة ريتال عبد العزيز، والعمل تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول “صلاح” الذي يلتقي بحبيبته القديمة “ليلى” بعد فراق دام أكثر من ثلاثين عاماً. ورغم الضغوط التي يواجهها بعد ظهورها المفاجئ في حياته، يقرر أن يعوض ما فاتهما من وقت، فيمضي لحظات معها يستعيدان فيها الذكريات، ويقرر “صلاح” العودة إلى المنزل القديم، في محاولة للتقرب من حبيبته السابقة، واستعادة الذكريات.