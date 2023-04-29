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ماجد الكدواني ينضم لأبطال فيلم "أبو نسب" الى جانب محمد الامام

منذ 41 دقيقة

ماجد الكدواني

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يواصل صناع فيلم “أبو نسب” بطولة محمد إمام، التصوير بعد إجازة عيد الفطر، وانضم مؤخرا ماجد الكدواني لأبطال العمل، حيث يجسد دور والد ياسمين صبري ضمن الأحداث.

فيلم “أبو نسب” بطولة محمد إمام، ياسيمن صبري، ماجد الكدواني، سيناريو وحوار أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويجمع الفيلم محمد إمام وشقيقه المخرج رامى إمام بعد غياب سنوات.

حيث قدما سوياً فيلم “حسن ومرقص” عام 2008، وكان العمل بطولة النجم الكبير عادل إمام وعمر الشريف، والذي ظهر من خلاله محمد إمام للجمهور، وكان بمثابة انطلاقته القوية في عالم الفن.

ويجمع ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي “جحيم في الهند” إخراج معتز التونى عام 2016 و”ليلة هنا وسرور” إخراج حسين المنباوى والذي تم عرضه عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

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