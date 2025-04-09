ماجد المصري: كنت بحاجة كبيرة لشخصية "رجب الجرتلي"

لاتزال أصداء المسلسل المصري “ايش ايش” خلال شهر رمضان المبارك، تتوالى وخصوصاً بعد النجاح الكبير للفنان ماجد المصري في دور “رجب الجرتلي”، هذه الشخصية التي اعادة ماجد للصدارة بعد سنوات طويلة.

فقد أكد المصري في تصريحات لـ”العربية.نت” أنه لم يكن يتوقع أن تحقق تلك الشخصية هذا النجاح الضخم، مشيراً إلى أنه فوجئ بتصدر اسمه محركات البحث عبر المواقع المختلفة بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي.

وأصبح بعدها “رجب الجرتلي” فتى أحلام السيدات، بالرغم من أنه كان تاجراً للمخدرات، وفق قوله.

كما أضاف أنه “استطاع من خلال تلك الشخصية أن يحقق المعادلة الصعبة، وهو تقديم شخصية الشرير الذي يحبه الجمهور، وهذا لم يحدث كثيراً، فقد أحبت الفتيات شخصية رجب لكونه رجلا حنونا ويتصف بالشهامة والكرم والمروءة مع زوجته”.

وتابع “نسي الجمهور أنه تاجر للمخدرات وشخص خارج عن القانون، وهذا ما يؤكد أن الجمهور المصري والعربي يتصف بالعاطفة ويتعامل بقلبه قبل عقله”.

إلى ذلك لفت إلى أن تقديمه لشخصية رجب بمسلسل “إش إش” كان لها كواليس مثيرة، إذ أن البداية كانت عندما تلقى اتصالاً من المخرج محمد سامي، وطلب منه أن يرسل له صورة حديثه له، خاصة أنهما لم يلتقيا منذ فترة طويلة.

وبعدها التقط ماجد صورة له وهو يقود السيارة حيث لم ينتظر أن يصل إلى المنزل، وعندما أرسلها لمحمد سامي، أخبره بتفاصيل شخصية رجب الجرتلي، ما أثار إعجاب ماجد الذي وافق على الفور لتقديم تلك الشخصية قبل أن يقرأ السيناريو كاملاً.

فيما أوضح أن محمد سامي طلب منه أن يحلق شعر رأسه كاملاً، وهذا ما كان صعباً وغريباً بالنسبة له، حيث أنه لم يفعلها من قبل طوال مشواره الفني، بل أنه تميز بمظهره الجذاب وشعر رأسه الكثيف.

وكشف أنه اقتنع بما قاله سامي وحلق رأسه على الفور، وأرسل صورة أخرى له ليرد عليه بجملة “مبروك عليك شخصية رجب الجرتلي يا ماجد”.

في موازاة ذلك قال الفنان المصري إن الشخصية كانت بمثابة بداية جديدة له، حيث أنه كان بحاجة منذ فترة طويلة أن يغير الصورة النمطية التي كونها الجمهور عن الأدوار التي يقدمها.

وأضاف أنه كان لابد أن يقدم أدواراً جديدة، خاصة أنه تميز بتقديم أدوار الشر، إلا أن رجب الجرتلي جعله يقدم شخصية الشرير بشكل مختلف للغاية.

وعلق على ذلك قائلا “كنت بحاجة كبيرة لتلك الشخصية حتى أغير مسار الأدوار الفنية التي أجسدها”، متمنياً أن يقدم أدوارا أخرى خلال الفترة المقبلة تكون أيضاً مختلفة ويحبها الجمهور.

يذكر أن مسلسل “إش إش ” من بطولة مي عمر وماجد المصري وانتصار وإدوارد وشيماء سيف وهالة صدقي وعصام السقا ومحمد الشرنوبي وإيهاب فهمي ومن تأليف وإخراج محمد سامي.