ماجد المصري لصوت بيروت إنترناشونال: أعود للسينما بعمل مختلف

يخوض النجم المصري في شهر رمضان المقبل أكثر من تجربة درامية تلفزيونية من خلال عدد من المسلسلات حيث يشارك مجموعة من النجوم المصريين، هذا فضلا عن عودته إلى السينما وعن هذه الأعمال يتحدث المصري ل”صوت بيروت إنترناشونال” فيقول:

“أجسد ضمن أحداث مسلسل “ضرب نار” شخصية رجل أعمال يمتلك تجارته بالقاهرة، قبل أن يقع صراعًا بينه والفنانين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، ورغم أنه سبق أن جسّد شخصية رجل الأعمال من قبل فإنه يرى أن الشخصية مختلفة إلى حد كبير وجديدة أيضًا، وعن ذلك يقول: “العمل مليء بالصراعات العائلية والاجتماعية، كما أن أكثر ما حمّسني لخوض تجربة مسلسل “ضرب نار” يرجع إلى اختلاف الدور الذي لم يسبق لي تقديمه، بالإضافة إلى أنني دائما ما أبحث عن نوعية الأدوار الاجتماعية الموضوعية، وهو ما وجدته في سيناريو المسلسل”.

كما يخوض ماجد المصري تجربة جديدة من خلال مسلسل “مهب الريح”، حيث يُشاركه البطولة عدد من النجوم في مقدمتهم النجمة التونسية هند صبري، والفنان الأردني إياد نصار، والنجمة السورية جومانا مراد، وإخراج المصري أحمد خالد موسى، ومن المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويؤكد أن العمل سيتم عرضه عبر 3 أجزاء كل جزء منها سيكون عبارة عن 15 حلقة، متطرقًا إلى طبيعة شخصيته في العمل قائلًا: “أجسد دور مسؤول عن إحدى المدن الجديدة يدعى “عمر المنسي”، ورغم حجم المسؤوليات المُلقاة على عاتقه، فإنه على الجانب الآخر يواجه مُشكلات في حياته الشخصية مع زوجته، وهي القضية الأساسية التي يطرحها العمل حول الأزمات والمشكلات بين الأزواج”.

تشهد الدراما العربية في الآونة الأخيرة العديد من الأعمال المُقتبسة من أخرى أجنبية، وهو ما ينطبق على مسلسل “مهب الريح” المأخوذ من المسلسل الأمريكي”The Good Wife”، الذي نال نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ولا يعتبر الفنان ماجد المصري أن ما يحدث إفلاسًا من جانب المبدعين العرب، حيث يقول: لا أرى أي مُشكلة من فكرة الاقتباس، لا سيما أن الغرب أيضًا يقتبسون الأعمال الفنية، والفرق في التداول وكيفية تقديم العمل، ولذلك لا أعتبر هذا إفلاسًا أو استسهالًا من الكتّاب العرب كما يتردد”.

لا يتوقف نشاطه الفنان على الدراما التلفزيونية فحسب، حيث يستعد أيضًا لتقديم فيلم سينمائي بعنوان “5 جولات”، يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب على رأسهم نور النبوي، آدم الشرقاوي، داليا شوقي وغيرهم.

وعن تفاصيل شخصيته يوضح قائلا: “أجسد دور كابتن نصّار (لاعب بوكس قديم وشعبي) يعاني من بعض المُشكلات من بينها محاولاته التأقلم مع الجيل الجديد، حيث استلزم مني الدور إجراء بعض التدريبات لرفع اللياقة البدنية والاستعداد جيدًا للدور، وقد انتهيت من تصوير العمل وأنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة حسبما ترى الجهة المُنتجة”.