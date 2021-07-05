ماجد المهندس يشعل الأجواء في حفل جدة

للأسبوع الثالث على التوالي، حفلات Jeddah Super Dome تضيء سماء جدة بنجوم العالم العربي، حيث طغت الرومانسية مساء الجمعة 2 تموز، على حفل النجم ماجد المهندس.

حفل المهندس هو الثالث لهذا الصيف ضمن فعاليات حفلات صيف جدّة، التي تقام على خشبة المسرح الذي دخل غينيس لاعتباره أكبر قبة في العالم، وهي من تنظيم الشركة العالمية الرائدة بنش مارك Benchmark، بعد حفلي عمرو دياب ومحمد حماقي الذين حقّقا نجاحاً باهراً.

للأسبوع الثالث على التوالي، تنفذ بطاقات الحفل في فئاتها المختلفة في اليوم التالي على طرحها، وقد تراوحت أسعارها بين 490 و2450 ريال سعودي.

قدّم الحفل الإعلامي سامي جميل ومذيعة MBC FM سارة الخناني وقد فاق عدد الجمهور التوقعات، أما ماجد المهندس فقد دخل المسرح هاتفاً “وحشتوني يا أهل جدة” فاشتعلت قلوب الجماهير وعلا هتافهم تفاعلاً مع إحساس المهندس وعلى وقع أغانيه منها هدوء، يهزك الشوق، لولا انقذيني، تناديك وغيرها…وأضاءوا القبّة بهواتفهم.

ومرة أخرى، شدّد المدير التنفيذي لشركة Benchmark السيد محمد زكي حسنين على إلتزام الشركة بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية المتعلقة بالتجمعات واحترام التباعد الإجتماعي، مؤكداً على أن الفعاليات مستمرة ب 13 حفل غنائي أسبوعياً على مدى موسم الصيف مع نخبة من نجوم العالم العربي، إضافة الى برنامج خاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حيث استقبل وفد من المنظّمين على رأسهم السيد حسنين الفنان ماجد المهندس عقب وصوله إلى مطار جدّة، الذي بدوره أعرب عن سعادته البالغة بعودته إلى جدة وشوقه للقاء جمهورها بعد الغياب القصري الذي فُرض على العالم بسبب فيروس كورونا، كما تقدّم المهندس بالشكر الى شركة Benchmark المنظّمة وهيئة الترفيه السعودية على رأسها المستشار تركي آل الشيخ، راجياً عودة الحياة الى طبيعتها ومتمنياً للمملكة السعودية دوام التألّق والإزدهار.

أما الجدير بالذكر، هو إعلان شركة بنش مارك Benchmark عن دعم المواهب السعودية الشابة، بتوجيه من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وذلك عبر إعطاء فرصة للفنانين والفنانات السعوديين الشباب لافتتاح حفلات موسم الصيف بوصلات غنائية.

فأطلقت الشركة عبر حساباتها على التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان #موهبتكمعبنش_مارك، تطلب من خلاله مشاركة المواهب التي تطمح أن تكون احدى نجوم المسرح، أو التقديم عبر الايميل معلنة بأن الدعم مفتوح للجميع.

من جهته شكر الأستاذ زكي حسنين رئيس مجلس ادارة شركة بنش مارك المستشار على هذا الدعم، مؤكداً على أنها مسؤولية الشركات في إظهار المواهب السعودية ودعمها، قائلا “بدأنا من السعودية وإلى السعودية ومع السعوديين طموحنا لا يتوقف، هذه مسؤولية إجتماعية اعتمدناها منذ بداياتنا، نسأل الله التوفيق والنجاح بها، وأن نكون سبب في إسعاد الناس وتحقيق احلامهم”.

كما اشار حسنين على انه عقب إطلاق الهاشتاغ والايميل الخاص بالمواهب، استقبلت اللجنة اكثر من 1500 موهبة من أنحاء المملكة، هذا وأصبح هاشتاق #موهبتك_ مع_ بنش_ مارك الترند رقم 1 في السعودية.

يُذكر أن هذه المبادرة جاءت بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل محمد حماقي، سيّما أنه دعا الموهبة الشابة زين عماد للغناء معه على المسرح معلناً دعمه التام لها، وبناءً عليه يشارك النجم ايهاب محمد في حفل الفنان ماجد المهندس.