ماجد المهندس يطلق أغنيته الجديدة

أطلق الفنان ماجد المهندس ألبومًا جديدًا يحمل إسم “بديت أطيب” بطريقةٍ مبتكرة، عبر حملة تسويقية وترويجية ضخمة هي الأولى من نوعها عربيا قامت بها “روتانا ميوزك غروب” في كل من العاصمة السعودية الرياض و”دار الحي” في دبي بشغف وشوق كبيرين.

وتفاعل جمهور المهندس مع الحملة الضخمة، ما ساهم في إنجاحها بشكل مميز. إذ تصدّرت خلالها صور غلاف ألبوم “بديت أطيب” جميع شاشات “بوليفارد رياض سيتي” وتمايلت نوافير البوليفارد مع أغاني الألبوم التسعة الجديدة.

وكذلك كان الحال في “ستي ووك” دبي، فعند بدء الـ countdown لإطلاق الألبوم، تجمهر الحضور ومحبو “برنس الغناء” لمتابعة ما أنجزه المهندس وروتانا من أعمال غنائية ومفاجآت تسويقية، معبرين عن فرحتهم ومشاعرهم تجاه ما تحقق. وهو ما سيعيشه الحضور أيضًا في المدينة الأميركية “نيويورك”، وهم يرصدون المهندس وغلاف ألبومه “بديت اطيب” على شاشات ميدان “تايمز سكوير” الشهير.

يتضمّن ألبوم “بديت أطيب” 9 أغنيات يغلفها إحساس المهندس المفعم بالطرب والانسيابية، وتعاون فيها مع نخبة من رموز الشعر والتلحين والتوزيع والموسيقى. وبدوره عبّر المهندس عن سعادته بألبومه الجديد، شاكرًا روتانا منتجة العمل، كما توجّه بالتقدير إلى صنّاع ألبومه وكل من تعاون معه فيه.

وأغنيات الألبوم هي: “تمنيتك” من كلمات الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل وألحان سهم صاحب “حصة الاسد” من الألحان (6 اغنيات) في الألبوم، فهو أيضًا ملحّن أغنيات “الله لا يقطعها عاده” من كلمات قوس، و”ودنا بالطيب” كلمات سعد بن جدلان. و”فرصة للتغير” كلمات نسرين بنت محمد، و”بديت اطيب” التي كتبها الأمير سعود بن عبد الله، و”يحن القلب” كلمات قوس.

أما الأغنيات الثلاثة المتبقية في الألبوم فهي من ألحان أحمد الهرمي، واثنتان منها كلمات أحمد علوي هما “قوس الربابه” و”الشتا يسأل”، والأغنية الأخيرة “البارحه عندي” كلمات الشاعرة ضي. وتولّى توزيع الألبوم موسيقيًا: سيروس، بشار سلطان مدحت خميس وخالد عز.