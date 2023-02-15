مادلين طبر لـ"صوت بيروت إنترناشونال": أعود قريباً بملف سري

مادلين طبر فنانة لبنانية صاحبة مسيرة طويلة في تقديم الأعمال الدرامية السينمائية والتلفزيونية التي أثرت في الجمهور العربي وقالت لـ”صوت بيروت إنترناشونال” إنها “رفضت مسلسلين في موسم رمضان، وإنها لن تقبل أي عمل غير مكتمل العناصر”، واشارت إلى أنها “تستعد لتصوير فيلم (ملف أسود) مع المخرج جميل جميل المغازي”.

وتحمست مادلين للعمل في فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” رغم ظهورها كضيفة شرف وقالت: “بطل الفيلم الفنان محمد هنيدي حمسني، وهذا هو ثالث عمل أشاركه التمثيل فيه، وقد رشحني هو والمخرج خالد مرعي للدور، وكان الفريق كله من أرقى الناس، فهنيدي فنان عاشق لفنه، وليس عندي مشكلة في الظهور كضيفة شرف طالما أن ظهوري مؤثر في الأحداث”.

وجسدت بالفيلم شخصية امرأة لبنانية لديها هوس بالتجميل تتعرض لعملية غير ناجحة، و”أنا مع عمليات التجميل بهدف الحفاظ على ما وهبني الله إياه، وليس لأغير ملامحي، وكل ما أقوم به بعض التعديلات لأحافظ على ما أنا عليه”.

واكدت أنها لن تشارك بأي عمل غير مكتمل في عناصره الفنية، إخراجاً ونصاً وإنتاجاً، وخلاف ذلك فالأفضل هو الانسحاب، وتاريخي يكفيني، فلا أحتاج لأحارب من أجل اسمي”.

ورغم انطلاقتها الفنية من لبنان، قدمت مادلين أعمالاً في أغلب الدول العربية مثل الأردن وسوريا والكويت، وتقول مادلين: “أول عشرين سنه من حياتي كانت النجومية والتألق في لبنان، لكنني بعد ذلك تنقلت في الوطن العربي من عاصمة لأخرى، وكتب الله لي أن أنجح في كل العواصم، لدرجة أن ليبيا والأردن والكويت وسوريا تعتبرني ابنتها، إلى أن وصلت للقاهرة منذ 34 عاماً، واصبح لدي إحساس بأنني لو ابتعدت عن القاهرة كأنني تغربت، وبدايتي كانت من خلال مسلسل (وداعاً قرطبة)، ثم (أيام المنيرة)، و(الفرسان)، وفيلم (الطريق إلى إيلات) الأحب لقلبي”.

وأضافت: “إحساسي الحقيقي أن مصر بلدي، حتى لو لم يكن لدي عمل أصوره أبقى في مصر، وأنتمي للبنان ولمصر بكل قوة، وقد حققت مكانتي في مصر وقدمت بطولات أولى وثانية، وشاركت كبار النجوم، وكنت محظوظة لأنه لا يوجد نجم مصري كبير لم أعمل معه، والوحيد الذي لم أعمل معه هو الفنان محمد صبحي، وقد عرض علي مسرحية أخيراً”.

وتبدي حماسها للمشاركة في أعمال لبنانية. وتقول: “إذا عرض علي عمل جيد في دور أساسي، قد لا يكون الأول، فإنني سأرحب به، فليس من المعقول أن أترك لبنان نجمة وأعود إليه في دور (ثانوي)، وقد شهد فيلم (الإنجاز) للمخرج رفيق الحجار بدايتي مع كبار نجوم السينما اللبنانية، ثم (لعبة النساء) مع المطرب سامي كلارك وشوقي متى والمخرج سمير الغصيني، وقدمنا معاً فيلماً آخر (عودة البطل) مع بطل الملاكمة محمد المولى”.

وتستعد مادلين لتصوير فيلم جديد بعنوان “ملف سري” للمخرج جميل جميل المغازي وتقول: “أنتظر تصويره بشغف وأظهر في دور رائع وأساسي بالفيلم الذي يلعب بطولته خالد سليم، ومي سليم، والراقصة دينا، وقد أجرينا تحضيرات للفيلم والشخصية التي سأؤديها بملابسها، والشكل الذي ستظهر به، كما أظهر كضيفة شرف مع المطرب محمد نور وملك قورة في فيلم من إخراج محمد حمدي، وحالياً أقرأ سيناريو مع المنتج والممثل أحمد بجه لو استقريت عليه سوف أبدأ تصويره”.