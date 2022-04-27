الخميس 27 رمضان 1443 ﻫ - 28 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مادونا تعلن انفصالها عن صديقها الذي يصغرها بـ 35 سنة

منذ 17 ساعة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 6:59 مساءً
مادونا وصديقها السابق

مادونا وصديقها السابق

ديلي ميل
A A A
طباعة المقال

أعلنت المغنية الاميركية “مادونا” انفصالها عن صديقها “اهلاماليك ويليامز” الذي يصغرها بـ ٣٥ سنة.

ملكة البوب البالغة من العمر ٦٣ سنة بدأت بمواعدة ويليامز أحد راقصي فرقتها البالغ ٢٨ سنة، منذ ٤ سنوات. غير أنّ الثنائي ذهب كلٌّ في طريقه.

معلنةً الانفصال من خلال منشور على انستغرام، مادونا، التي شوهدت مع رجل مجهول الهوية في الآونة الاخيرة، نشرت اقتباسًا يقول: ” تقول الكارما انه عندما يكون شخص غير مناسب في حياتك، سيستخدمه الله باستمرار لأذيتك الى ان تصبح قويًا بما يكفي لتتخلى عنه”.

ووفق تقارير، ليس فارق العمر بين الثنائي ما سبب الإنفصال، اذ ان علاقتهما بدأت بالتراجع خلال اغلاق كورونا.

وأبلغ مصدر صحيفة السان البريطانية أن مادونا رمت نفسها في حياة اجتماعية صاخبة، وبدأت بالخروج مع أصدقائها وأفراد عائلتها بعد الانفصال، مشيرا الى ان علاقتها مع “أهلاماليك” كانت مهتزة في الآونة الأخيرة، يجمعهما حب كبير لكنهما قررا أن ينفصلا.

وشوهدت المغنية الاميركية الثلاثاء الماضي مع رجل “غامض” في لوس أنجلوس.

وإنّ أخبار العلاقة العاطفية بين مادونا وأهلاماليك خرجت الى الضوء للمرة الأولى عام ٢٠١٩. كما أكد والد وليامز علاقتهما في العام نفسه، حيث قال إن ابنه كان قد بدأ بمواعدة مادونا منذ أكثر من عام.

كذلك أضاف المصدر للصحيفة البريطانية في حديثه عن الانفصال: “مادونا وويليامز لا يزالان على علاقة جيدة، وليس هناك مشاعر سيئة بينهما، أمضيا أشهرا عدة سويًا في الحفلات وخلال الاغلاقات، لكنه غادر منزلها منذ فترة”.

    المزيد من منوعات

    حيوان فرس النهر
    أبرزها فرس البحر.. أبطأ 4 حيوانات في العالم
    شاطئ- تعبيرية
    اليكم أخطر 4 شواطىء في العالم.. أبرزها أوكوما
    إيلون ماسك
    وسط تفاعل هائل.. إيلون ماسك يكشف عن هدفه التالي بعد “تويتر”!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    رفضت الدفع بالروبل.. روسيا تقطع إمدادات الغاز عن دولة أوروبية
    انظر جيداً.. ما تراه أولاً يكشف عن أسوأ صفة في شخصيتك
    آثار الدمار في ماريوبول
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    صورة مثيرة للجدل.. مبنى سري للناتو بعمق 30 متراً تحت الأرض في ماريوبول ما حقيقته؟