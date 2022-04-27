مادونا تعلن انفصالها عن صديقها الذي يصغرها بـ 35 سنة

أعلنت المغنية الاميركية “مادونا” انفصالها عن صديقها “اهلاماليك ويليامز” الذي يصغرها بـ ٣٥ سنة.

ملكة البوب البالغة من العمر ٦٣ سنة بدأت بمواعدة ويليامز أحد راقصي فرقتها البالغ ٢٨ سنة، منذ ٤ سنوات. غير أنّ الثنائي ذهب كلٌّ في طريقه.

معلنةً الانفصال من خلال منشور على انستغرام، مادونا، التي شوهدت مع رجل مجهول الهوية في الآونة الاخيرة، نشرت اقتباسًا يقول: ” تقول الكارما انه عندما يكون شخص غير مناسب في حياتك، سيستخدمه الله باستمرار لأذيتك الى ان تصبح قويًا بما يكفي لتتخلى عنه”.

ووفق تقارير، ليس فارق العمر بين الثنائي ما سبب الإنفصال، اذ ان علاقتهما بدأت بالتراجع خلال اغلاق كورونا.

وأبلغ مصدر صحيفة السان البريطانية أن مادونا رمت نفسها في حياة اجتماعية صاخبة، وبدأت بالخروج مع أصدقائها وأفراد عائلتها بعد الانفصال، مشيرا الى ان علاقتها مع “أهلاماليك” كانت مهتزة في الآونة الأخيرة، يجمعهما حب كبير لكنهما قررا أن ينفصلا.

وشوهدت المغنية الاميركية الثلاثاء الماضي مع رجل “غامض” في لوس أنجلوس.

وإنّ أخبار العلاقة العاطفية بين مادونا وأهلاماليك خرجت الى الضوء للمرة الأولى عام ٢٠١٩. كما أكد والد وليامز علاقتهما في العام نفسه، حيث قال إن ابنه كان قد بدأ بمواعدة مادونا منذ أكثر من عام.

كذلك أضاف المصدر للصحيفة البريطانية في حديثه عن الانفصال: “مادونا وويليامز لا يزالان على علاقة جيدة، وليس هناك مشاعر سيئة بينهما، أمضيا أشهرا عدة سويًا في الحفلات وخلال الاغلاقات، لكنه غادر منزلها منذ فترة”.