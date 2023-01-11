الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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ماذا تفعل صور الطّعام بشهيّتك؟

منذ ساعة واحدة
وجبات الطعام السريعة

وجبات الطعام السريعة

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أفادت دراسة يابانية جديدة إن محفّزات الطعام البصريّة تؤثّر على سلوك الأكل، حتى عندما لا نكون على دراية بها.

وأجريت الدراسة في جامعة أوساكا، ونُشرت في مجلة “بلوس وان” الطبية، وسعت إلى تقديم تفسير لسبب عودة من يفقدون الوزن إلى السمنة مجدداً خلال 5 سنوات.

ووجد فريق البحث أن منطقة الفص الجبهي في الدماغ التي تتحكم في سلوك الأكل تنشط استجابة لصور الطعام، حتى لو كانت هذه الصور معروضة أمام العين بغير وعي.
واقترحت الدراسة أن العمليات العصبية، سواء كانت واعية أو لاواعية، تلعب دوراً هاماً في التحكم في سلوك تناول الطعام.

وقال البروفيسور تاكاهيرو يوشيكاوا: “إذا تمكنا من معرفة المزيد في أبحاث مستقبلية حول كيفية التحكم في سلوك الأكل من خلال العمليات العصبية اللاواعية، يمكننا الجمع بين هذا الفهم ومعرفتنا الحالية بالعمليات العصبية الواعية لتطوير طرق أكثر فعالية لتنظيم سلوك الأكل”.

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