ماذا ردت العائلة المالكة في بريطانيا على تصريحات الأمير هاري وميغان الصادمة!

قالت الملكة إليزابيث والأسرة الملكية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنهم شعروا بالحزن عندما علموا بالتجارب، التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميغان.

وأضافوا، بحسب بيان لقصر بكنغهام، في أول رد على مقابلة مثيرة للأمير هاري وزوجته مع أوبرا وينفري أنهم سيتناولون القضايا المتعلقة بالعرق، التي أثارها الزوجان

وقال بيان القصر: ”تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة مدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميغان“.

وأضاف البيان أن ”القضايا المُثارة، خاصة تلك المتعلقة بالعرق، تبعث على القلق، وعلى الرغم من أن بعض الروايات قد تتباين، فإنها تُؤخذ بجدية بالغة وستتعامل معها الأسرة بخصوصية“.

وأكد قصر بكنغهام في بيانه، أن ”هاري وميغان وآرتشي سيظلون دائمًا أفرادًا محبوبين جدًا في العائلة“.