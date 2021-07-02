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ماذا ستفعل لو وجدت 50 مليار دولار في حسابك فجأة؟!

2 - يوليو - 2021
الدولار

الدولار

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ماذا ستكون ردة فعلك إن علمت أن مبلغاً يقدر بمليارات الدولارات قد تم تحويله للتو إلى حسابك المصرفي؟

هذا ما حصل مع زوجين أمريكيين في ولاية لويزيانا، حيث نقل موقع “foxnews” خبراً مفاده، أن الزوجين تفاجأ بعدما اكتشفا أنّ مبلغاً بقيمة 50 مليار دولار قد دخل إلى حسابه المصرفي عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل، قال الزوج دارين جيمس (47 عاماً) إنّه وصل إلى المنزل فأخبرته زوجته أنّها حصلت على رسالة مفادها أنّ مبلغاً ضخماً قد نُقل إلى حسابهما.

وأضاف أنّه لم يفكّر أبداً بالإحتفاظ بالمال وكان يعلم بالطبع أنّها ليست ملكه. وبعد أربعة أيام، أعلن المصرف وقوع خطأ تقني غيّر حسابات العملاء لكنّ المشكلة قد حُلّت. وتمنّى جيمس من خلال حفظه الأمانة أن يُلهم النّاس على فعل الصّواب دائماً.

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