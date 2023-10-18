ماذا قالت إلهام شاهين عن القضية الفلسطينية؟

أكدت الممثلة إلهام شاهين أنها تنادي دائماً بالسلام والابتعاد عن الحروب، إلا أن مناداتها هذه لا تنطبق على الشعب الفلسطيني الذي يصارع من أجل البقاء في أرضه.

وقالت شاهين في مداخلة مع برنامج “مصر جديدة”: “المشهد في فلسطين يوجع القلب، وأنا ضد الحروب عموماً، ودائما أنادي بالسلام والتفاوض والعقل والمنطق، لكن في الآخر هذا شعب صبر كثيراً، والتفاوض لا يصل إلى حل عادل لقضيتهم، ومضطرين للحرب والدفاع عن بلدهم، وأنا مؤيدة لهم تماماً في هذا الحق”.

وأضافت: “أنا مستغربة من العالم في أوروبا وأميركا إزاي يتعاطفوا مع المستعمر ولا يتعاطفوا مع أصحاب البلد؟ شايفة مظاهرات في كل مكان بأعداد رهيبة، والشعوب غير موافقة على سياسيات الدول وهي معنا، وأي إنسان مع الإنسانية سيدافع عن القضية الفلسطينية، وحقهم في العيش على أرضهم بأمان وبكامل حقوقهم”.

واختتمت إلهام شاهين حديثها بالقول: “أتمنى قريباً يرفعوا علم فلسطين على القدس، وتبقى دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس”.