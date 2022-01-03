ماذا قال رونالدو عن عام 2021؟

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أن عام 2021 المنصرم لم يكن سهلا عليه، رغم كل الإنجازات التي حققها مع فريقه السابق يوفنتوس ومع بلاده في “يورو 2020”.

ونشر رونالدو صورة مع عائلته عبر حسابه على موقع إنستغرام، وعلق عليها مودعا العام الماضي: “2021 لم يكن عاما سهلا أبدا رغم تسجيلي 47 هدفا. فخور بالفوز بكأس إيطاليا وكأس السوبر مع يوفنتوس وحصولي على لقب هداف الدوري الإيطالي. اعتلائي لترتيب هدافي بطولة يورو 2020 كان أيضا علامة مضيئة في 2021”.

وواصل: “عودتي إلى أولد ترافورد ستبقى دوما إحدى أهم اللحظات في مسيرتي، لكنني لست سعيدا بما نحققه الآن في مانشستر يونايتد. لا يوجد بيننا ما يسعده الوضع الحالي للنادي، متأكد من ذلك. نعرف أن علينا العمل بكد أكبر، وأن نلعب أحسن وأن نقدم أفضل بكثير مما نقدمه الآن”.

واستكمل: “لنجعل بداية العام الجديد نقطة تحول في الموسم، لنبدأ العام الجديد بروح أعلى وعقلية أقوى. لننطلق صوب النجوم ولنضع هذا النادي في المكانة التي يستحقها”.

وخسر النجم البرتغالي لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في العام الماضي، لصالح فريق إنتر ميلان، قبل أن يغادر مع منتخب بلاده من بطولة “يورو 2020” المؤجلة إلى عام 2021 بسبب جائحة كورونا، من الدور ثمن النهائي على يد بلجيكا.

وقرر كريستيانو رونالدو (36 عاما) العودة لناديه السابق مانشستر يونايتد الذي يحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب “البريمير ليغط برصيد 31 نقطة حصدها من 18 مباراة، بينما يتقاسم “صاروخ ماديرا” المركز الثالث في ترتيب أفضل الهدافين مع مجموعة من اللاعبين برصيد 8 أهداف لكل منهم، بفارق 8 أهداف خلف المتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.