ماذا قال محمد صلاح بعد أن أصبح الهداف التاريخي لليفربول؟!

علق الملك المصري، محمد صلاح، على تسجيله رقماً قياسياً رائعاً، بعدما أصبح الهداف التاريخي لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال صلاح في تصريح لقناة (بي إن سبورت): “لا أستطيع أن أصف هذا اليوم إنه أحد أجمل أيام حياتي بعدما أصبحت الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي”.

وأضاف: “حطمت رقما أسعى له منذ أن أتيت إلى ليفربول وأتمنى الاستمرار في تحقيق الأرقام وحصد البطولات لفريقي”.

وكتب محمد صلاح تاريخه مع ليفربول من أوسع الأبواب بعدما أصبح الهداف الأول للنادي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح هدفين من أهداف فريقه السبعة التي سجلها في مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليصبح الهدف التاريخي لـ “الحمر” برصيد 129 هدفاً متفوقاً على روبي فاولر الذي سجل 128 هدفاً خلال مسيرته مع ليفربول.

وحقق ليفربول فوزاً كاسحاً على مانشستر يونايتد بسبعة أهدف دون مقابل، ضمن مباريات المرحلة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليقفز الفريق الأحمر للمركز الخامس في المسابقة برصيد 42 نقطة.