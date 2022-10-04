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ماذا قال هالاند عن محمد صلاح؟

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2022 5:49 مساءً
هالاند

هالاند

موقع kooora
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اعتبر النرويجي “إيرلينغ هالاند”، مهاجم مانشستر سيتي، أن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، من أفضل اللاعبين الأفارقة الذين واجههم في مسيرته حتى الآن.

ويتصدر هالاند حاليًا قائمة هدافي البريميرليغ، برصيد 14 هدفًا، من 8 مباريات.

وقال هالاند، في تصريحات لإذاعة “سوبر سبورت” الجنوب إفريقية: “أعتقد أن أشرف حكيمي عندما كان في دورتموند، ورياض محرز مع مانشستر سيتي حاليًا، من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم”.

أما عن أفضل اللاعبين الأفارقة الذين لعب ضدهم، فأضاف: “لعبت ضد ليفربول، لذا فإن ساديو ماني لاعب جيد جدًا، ومحمد صلاح أيضا، فهو مذهل، وكذلك كاليدو كوليبالي”.

وختم: “لكن ربما يكون صلاح وماني هما أفضل من لعبت ضدهم”.

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