ماذا كشفت أهداف ليفربول عن شراكة صلاح ونونيز؟

تابع الثنائي “محمد صلاح” و”داروين نونيز”، نجما ليفربول، تعاونهما المثمر هذا الموسم للمباراة الثانية على التوالي خلال لقاء فولهام (السبت) في الدوري الإنكليزي.

ليفربول افتتح مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2022-2023 بتعادل إيجابي بنتيجة 2-2 مع فولهام، حيث سجّل داروين نونيز الهدف الأول، فيما دوّن محمد صلاح الهدف الثاني.

وفيما لم ترض النتيجة جماهير ليفربول ولا مدربه الألماني يورجن كلوب ولا حتى لاعبيه، فإنها أعطت مؤشرًا إيجابيا بأن الفريق بات يمتلك ثنائيًا مرعبًا جديدًا سيكون قادرًا على غزو شباك فرق البريميرليج هذا الموسم.

وتمكّن ليفربول من تسجيل 5 أهداف في أول مباراتين رسميتين للفريق هذا الموسم، بواقع 3 أهداف في الفوز 3-1 على مانشستر سيتي في الدرع الخيرية، ثم هدفين في التعادل مع فولهام.

وتشارك الثنائي محمد صلاح وداروين نونيز في 4 من الأهداف الخمسة، حيث كانت البداية بهدف ليفربول الثاني في الفوز على السيتي والذي جاء بركلة جزاء سجّلها محمد صلاح بعدما حصل عليها نونيز عقب تمريرة في الأساس من الفرعون المصري.

كما سجّل نونيز الهدف الثالث ضد مانشستر سيتي في الدرع الخيرية من هجمة، كان محمد صلاح هو صاحب التمريرة المفتاحية إلى صانع الهدف أندرو روبرتسون، الذي أهداها بلمسة واحدة إلى المهاجم الأوروجواياني الذي أودعها الشباك.

وأمام فولهام، صنع محمد صلاح الهدف الأول لليفربول ليسجله نونيز، ثم تكرر المشهد بالعكس حين مرر الأوروجواياني للفرعون المصري الكرة ليسددها داخل الشباك معلناً معادلة النتيجة إلى 2-2.

إلى جانب الأهداف الأربعة، فإن محمد صلاح أسهم كذلك في هدف ليفربول الأول هذا الموسم في مواجهة السيتي، والذي سجله ترينت ألكسندر أرنولد.

ووفقا لذلك، فإن جميع أهداف ليفربول الرسمية حتى الآن شهدت مشاركة محمد صلاح وداروين نونيز، مع ملاحظة أن المهاجم الأوروجواياني يشارك حتى الآن كلاعب بديل وليس أساسيا، بما يعني أن الشراكة الهجومية قد تتطور أكثر وتزداد ثمارها حال حصوله على مكان أساسي في تشكيلة الريدز خلال المباريات المقبلة.