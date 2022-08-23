ماذا ينتظر يوفنتوس لحسم مصير صفقة ديباي؟

ذكر تقرير صحفي إيطالي أن يوفنتوس سيتخذ قراره النهائي بشأن التعاقد مع الهولندي “ممفيس ديباي”، مهاجم برشلونة، خلال الـ24 ساعة القادمة.

ودخل يوفنتوس في مفاوضات مع برشلونة طوال الفترة الماضية، من أجل ضم ديباي، وهو ما رحّب به النادي الكتالوني وتم التوصل لاتفاق، لكنّ الصفقة توقفت بسبب مطالب اللاعب المالية.

ووفق صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن يوفنتوس سيناقش مع الخبراء الاقتصاديين في النادي، مدى إمكانية توفير الراتب الذي حدده ديباي (7-8 ملايين يورو عن كل موسم).

وبناءً على النتيجة التي سيتم التوصل إليها، سيحدّد يوفنتوس موقفه من ضم اللاعب.

ويقيم يوفنتوس حاليا بدائل أخرى تحسّبًا لفشل صفقة ديباي، أبرزهم ماركو أرناوتوفيتش (بولونيا) وأركاديوس ميليك (أولمبيك مارسيليا).

بدوره، يثق برشلونة أنّ ممفيس ديباي سينتهي به الأمر إلى التوصل لاتفاق مع يوفنتوس.