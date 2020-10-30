مارادونا يهاجم برشلونة من أجل ميسي

محبة كبيرة يظهرها الأسطورة دييغو مارادونا، اللاعب الأكثر إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الحب لمواطنه ليونيل ميسي نجم كرة القدم ابن نادي برشلونة، الذي أحدث زوبعة منذ فترة قصيرة بقراره الانفصال عن النادي، إلا أنه عاد وعدل عن قراره.

اعتبر الأرجنتيني دييغو مارادونا أن برشلونة ”ليس ناديًا سهلًا“، وأن مواطنه ليونيل ميسي ”لم يتلقَ المعاملة التي يستحقها“ في البلوغرانا برفض النادي رحيل اللاعب رغم كل ما أعطاه له.

وفي تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإسبانية قال مارادونا يوم عيد ميلاده:“كنت أعلم أن الأمر سينتهي بشكل سيئ، وفكرت بأن ميسي سيرحل، وحدث الأمر معي أيضًا، وبرشلونة ليس ناديًا سهلًا، وقد أمضى معه أعوامًا طويلة ولم يحصل على المعاملة التي يستحقها“.

وشارك ميسي لأول مرة مع برشلونة في العام 2004، ومنذ ذلك الحين شارك مع النادي الكتالوني في 738 مباراة، سجل فيها 637 هدفًا، وصنع 282.

وأضاف:“منح النادي كل شيء، وأوصله إلى أعلى درجات المجد، وأراد أن يرحل يومًا لتغيير الأجواء، لكن مسؤولي النادي رفضوا، والواقع أنه من الصعب الرحيل، هناك عقد، ونادٍ كبير للغاية، يحبك الناس، لم أفعل ذلك في نابولي“.

وجاءت تصريحات مارادونا بعد ساعات من كشف برنامج ”الشرينغيتو“ موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، من الرحيل عن النادي الكتالوني، بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من رئاسة البلوغرانا.

وقال البرنامج إن وضع ميسي مع برشلونة لا يزال معقدًا رغم استقالة بارتوميو من رئاسة النادي، حيث ترأس برشلونة في يناير 2014، كما كان نائبًا للرئيس لـ4 سنوات بين 2010 و2014.

وأضاف البرنامج الشهير أن ميسي، البالغ من العمر 33 عامًا، سئم من مسألة الاستمرار مع برشلونة، وكان يستخدم بارتوميو فقط سببًا للهروب من النادي.

وأوضح أن ميسي لم يغلق باب الانتقال إلى مانشستر سيتي، الصيف المقبل، للعمل مجددًا مع الإسباني بيب غوارديولا.

وطلب ميسي الرحيل مجانًا عن برشلونة، الصيف الماضي، غير أن إدارة برشلونة رفضت طلب أفضل لاعب في تاريخ النادي، واشترطت الحصول على قيمة فسخ العقد بين الطرفين والتي تبلغ 700 مليون يورو.