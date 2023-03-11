مارتينيز يبيع قفازات النهائي بالمزاد لمساعدة مستشفى سرطان الأطفال

يعت قفازات حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو “ديبو” مارتينيز التي ارتداها خلال ركلات الترجيح الحاسمة بنهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم ضد فرنسا، بمزاد مقابل 45 ألف دولار أميركي لمساعدة مرضى مستشفى سرطان الأطفال.

كتبت المؤسّسة الأرجنتينية لطب الأطفال على موقع إنستغرام “45 ألف دولار أميركي لقفازات ديبو من أجل مساعدة أطفال غاراهان”، في إشارة إلى جناح الأورام في مستشفى غاراهان، الرئيسي لطب الأطفال في الأرجنتين.

وأجري المزاد على شبكة الإنترنت الجمعة وانضم إليه عبر الفيديو مارتينيز من منزله في إنكلترا حيث يحترف مع نادي أستون فيلا.

وكانت الأرجنتين أحرزت لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بفوزها على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في مباراة نارية 3-3.

قال الحارس خلال الحدث “عندما منحوني فرصة تقديم قفازات كأس العالم، لم أتردّد، هذه قضية جيّدة للأولاد”. تابع “لا تلعب نهائيات كأس العالم كلّ يوم، (القفازات) مميزة. لكنها تساعد طفلاً أكثر من وضعي إياها داخل خزانة في منزلي”.