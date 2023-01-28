مارتينيز يقلب تأخر إنتر ميلان إلى فوز ثمين على كريمونيزي

سجل لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان ثنائية ليحقق فريقه الفوز 2-1 على كريمونيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (السبت 28-1-2023).

وضع ديفيد أوكيريك أصحاب الأرض في المقدمة بعد 11 دقيقة بتسديدة قوية ودقيقة من على حافة منطقة الجزاء اصطدمت بالجانب الأسفل من العارضة وارتدت إلى داخل الشباك.

وتعادل إنتر بعد 10 دقائق عندما كان مارتينيز يقف في المكان الصحيح داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة الشباك بعد أن ارتدت إليه عقب تصدي ماركو كارنيسكي حارس كريمونيزي لتسديدة إيدن جيكو.

ويتأخر إنتر، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نابولي متصدر الدوري بعد أن لعب مباراة أكثر من المتصدر. ويحتل كريمونيزي المركز الأخير برصيد ثماني نقاط، ولا يزال بدون فوز بالدوري هذا الموسم بعد 20 مباراة.

وقال سيموني إنزاجي مدرب إنتر في تصريحات لمنصة دازن “أنا سعيد للغاية وهنأت فريقي على الأداء الرائع.

“اتخذ اللاعبون أفضل نهج ولسوء الحظ بعد ذلك استقبلوا هدفا من لاعبهم (أوكيريك) الذي كان بوسعه أن يتسبب في مشكلات لنا بعد الهزيمة (1-صفر على أرضنا) أمام إمبولي (يوم الاثنين).

“لكننا بدلا من ذلك حافظنا على هدوئنا وتركيزنا”.

وواصل إنتر الضغط عقب احراز هدف التعادل، وكاد مارتينيز أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته من مسافة قريبة مرت بعيدا عقب 27 دقيقة.

وأبقى الحارس كارنيسكي إنتر ميلان بعيدا عن مرماه عندما تصدى لفرصتين في الدقيقة 45، حيث أوقف تسديدة فيدريكو ديماركو قبل أن يقف في طريق الكرة التي سددها مارتينيز عقب ارتدادها للأخير.

وبدأ إنتر الشوط الثاني بقوة أكبر وأتيحت له فرصة جيدة بعد ثلاث دقائق لكن كارنيسكي تصدى لها مرة أخرى وأنقذ الكرة التي تمكنت من اختراق دفاع فريقه.

ووضع مارتينيز الفريق الزائر في المقدمة أخيرا في الدقيقة 65 بهدفه 11 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم عندما مرر له جيكو داخل منطقة الجزاء ليسدد وتغير الكرة مسارها لتتجاوز كارنيسكي نحو الشباك.

واقترب كريمونيزي من التعادل قبل 12 دقيقة على النهاية عندما أرسل سيريل ديسيرز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن زميله البديل كريستيان بونايوتو لم يتمكن من التسديد بقوة.

وأضاف إنزاجي “أدركنا أنه ستكون هناك صعوبات في تلك المباراة وقدم كريمونيزي أداء جيدا.

“إذا بحثت عن سلبيات، فسأجد اننا ارتكبنا عددا كبيرا جدا من الأخطاء في تمريراتنا. كان بالإمكان أن نوسع الفارق ​​قبل النهاية (لو كانت التمريرات دقيقة)”.