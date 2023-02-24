مارسيلو أسطورة ريال مدريد يعود إلى فلومينيسي

أعلن نادي فلومينيسي (الجمعة 24-2-2023) تعاقده مع المدافع البرازيلي المخضرم مارسيلو لمدة عامين ليعود إلى صفوفه عقب مغادرة أولمبياكوس اليوناني.

وأضاف النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم أن الظهير الأيسر السابق لريال مدريد وقع على عقد يمتد حتى ديسمبر كانون الأول 2024 مع إمكانية التمديد حتى نهاية 2025.

وذكر فلومينيسي عبر حسابه في تويتر “بيتك سيظل فلومينيسي دائما” ونشر فيديو يستعرض لقطات من مسيرة مارسيلو.

وقال مارسيلو (34 عاما) لموقع فلومينيسي على الانترنت “من الصعب التعبير عما تعنيه هذه اللحظة لي، لطالما حلمت بالعودة إلى أصولي، إلى الفريق الذي دربني وعلمني ما أعرفه عن كرة القدم”.

وبدأ مارسيلو مسيرته على مستوى الناشئين والاحتراف مع فلومينيسي وانتقل منه إلى ريال مدريد في 2007 حيث خاض 546 مباراة خلال 15 موسما مع بطل إسبانيا.

وترك ريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي وهو اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ النادي الممتد 120 عاما إذ حصد 25 لقبا منها خمسة ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن أولمبياكوس عن رحيل مارسيلو يوم السبت الماضي بعد إنهاء عقده عقب خمسة أشهر فقط.